ЗАГС увеличивает площадки для торжественной регистрации брака

Новости

В Перу нашли следы "сражения" инков с мумиями 16:34
Эксперт рассказал, как не простыть в жару 16:29
В Череповце служебная собака нашла двух пропавших школьниц 16:29
Рязанская прокуратура проверит сообщение об "умирающем медведе" 16:27
Видео: растерявшийся автопилот чуть не сбросил Tesla с обрыва 16:25
В Бразилии "самая грустная в мире медведица" пошла на поправку 16:24
Красноярские ученые создали пену для очистки космоса 16:23
На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать с мобильного телефона 16:21
Вышел трейлер четвертой серии финала "Игры престолов" 16:15
Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов 16:12
По Крымскому мосту проехали более 4,8 миллиона автомобилей 16:09
Володин направил в профильные комитеты перечень поручений Медведева 16:06
Иностранцы смогут въехать без визы в Беларусь по билету на "Славянский базар" 16:00
Парламентарии оценили перспективы идею сократить рабочую неделю зимой 15:59
Во вторник Подмосковье встанет в дачных пробках 15:56
Названа причина пожара на воронежской базе "Магнита" 15:52
Вологодские поисковики нашли останки военного летчика Григория Ярового 15:51
На Урале проверят церковь, где при пожаре пострадали дети 15:50
В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе 15:47
В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи 15:46
Завершилась Всероссийская олимпиада школьников 15:45
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе 15:42
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку 15:38
Какие лекарства взять с собой на пикник 15:36
В Словакии кабаны откопали сокровища XVI века 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 15:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ЗАГС увеличивает площадки для торжественной регистрации брака

Текст: Ирина Огилько

В столице открываются 20 новых площадок для выездной регистрации брака. Среди них - Останкинская телебашня, Храм Христа Спасителя, Московский планетарий, особняки и многое другое. Об этом рассказали "РГ" в управлении ЗАГС Москвы.

Приурочено открытие новых площадок к одному из самых любимых среди молодоженов празднику - Красная горка. Ведь считается, что тот, кто зарегистрирует отношения на Красную горку - будет всю жизнь счастлив в браке. Поэтому первые 10 новых точек откроются в канун Красной горки, 4 мая.

Фото: iStock
Когда лучше принимать решение о свадьбе

- Места для выездной регистрации брака выбраны не случайно, у каждого объекта своя тематика, - рассказывает "РГ" пресс-секретарь Управления ЗАГС Москвы Юлия Боровских.  - Так, например, в усадьбе Муравьевых-Апостолов приглашают окунуться в мир Льюиса Кэрролла и его бессмертного произведения "Алисы в стране чудес".

А в особняке Спиридонова ждет "Райский сад" и свадебный квест. На территории храма Святой Матроны пройдет регистрация в русских традициях с матрешками, балалайками, инопланетяне встретят брачующихся в Московском планетарии, а на стадионе "Спартак" молодожены смогут сыграть в самый настоящий футбол. Более того, молодоженов и их гостей ожидает выступление известных артистов и приятные сюрпризы.

Также среди новых мест для регистрации брака можно выбрать Москвариум, Олимпийский комплекс "Лужники", башни Меркурий и Федерация в комплексе Москва-Сити и другие.

Напомним, что ранее была возможность оформить выездную регистрацию брака всего по нескольким адресам, среди них усадьбы Кусково и Царицыно, усадьба Влахернское-Кузьминки, картинная галерея Шилова, Петровский Путевой дворец и другие.

Отметим, что в этом году впервые на праздник 12 июня будут работать два загса в столицы - Грибоедовский (Дворец бракосочетания №1) и Шипиловский.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
В Москве простились с Элиной Быстрицкой
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы