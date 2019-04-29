ЗАГС увеличивает площадки для торжественной регистрации брака

В столице открываются 20 новых площадок для выездной регистрации брака. Среди них - Останкинская телебашня, Храм Христа Спасителя, Московский планетарий, особняки и многое другое. Об этом рассказали "РГ" в управлении ЗАГС Москвы.

Приурочено открытие новых площадок к одному из самых любимых среди молодоженов празднику - Красная горка. Ведь считается, что тот, кто зарегистрирует отношения на Красную горку - будет всю жизнь счастлив в браке. Поэтому первые 10 новых точек откроются в канун Красной горки, 4 мая.

- Места для выездной регистрации брака выбраны не случайно, у каждого объекта своя тематика, - рассказывает "РГ" пресс-секретарь Управления ЗАГС Москвы Юлия Боровских. - Так, например, в усадьбе Муравьевых-Апостолов приглашают окунуться в мир Льюиса Кэрролла и его бессмертного произведения "Алисы в стране чудес".

А в особняке Спиридонова ждет "Райский сад" и свадебный квест. На территории храма Святой Матроны пройдет регистрация в русских традициях с матрешками, балалайками, инопланетяне встретят брачующихся в Московском планетарии, а на стадионе "Спартак" молодожены смогут сыграть в самый настоящий футбол. Более того, молодоженов и их гостей ожидает выступление известных артистов и приятные сюрпризы.

Также среди новых мест для регистрации брака можно выбрать Москвариум, Олимпийский комплекс "Лужники", башни Меркурий и Федерация в комплексе Москва-Сити и другие.

Напомним, что ранее была возможность оформить выездную регистрацию брака всего по нескольким адресам, среди них усадьбы Кусково и Царицыно, усадьба Влахернское-Кузьминки, картинная галерея Шилова, Петровский Путевой дворец и другие.

Отметим, что в этом году впервые на праздник 12 июня будут работать два загса в столицы - Грибоедовский (Дворец бракосочетания №1) и Шипиловский.