ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке

На улице Володарского во Владивостоке автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другой машиной. Водитель последней погиб на месте, а его пассажиры - супруга и дочь - пострадали. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

ДТП произошло ориентировочно в 11:20 по местному времени. Собралась огромная пробка с двух сторон движения.

Для того чтобы достать людей из салонов, пришлось прибегнуть к помощи спасателей и разрезать автомобильные конструкции.

Сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи работают на месте аварии.