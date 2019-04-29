Камчатка получит 4,7 миллиарда рублей на развитие

На социально-экономическое развитие Камчатского края выделят субсидию из федерального бюджета. Об этом на совещании в Петропавловске-Камчатском заявил полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

- На Камчатке выделено три центра экономического роста, общий объем федеральных средств - 4,7 миллиарда рублей. Должна быть построена краевая камчатская больница, восемь учреждений средне-специального образования, стадион, - цитирует ТАСС Трутнева.

Всего на территории ДФО находятся 57 центров экономического роста, где проживает 80 процентов населения округа (6,6 миллиона человек). В общей сложности им выделят субсидию - 94 миллиарда рублей. На эти деньги должны построить 110 новых объектов, среди которых 32 школы и 22 больницы.

Постановление о выделении единой субсидии субъектам Дальнего Востока в июне прошлого года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До 2020 года в округе реализуют 193 мероприятия: построят и модернизируют школы, детсады, больницы, культурные центры.