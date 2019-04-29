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29.04.2019 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Компания АЛРОСА заплатит штраф за загрязнение реки

Текст: Владимир Таюрский

По решению Арбитражного суда компания АЛРОСА заплатит 50 тысяч рублей штрафа за нарушение условий водопользования, что привело к загрязнению реки Ирелях в Якутии.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Арбитражного суда республики, в сентябре 2018-го по требованию природоохранной прокуратуры Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) провело внеплановую выездную проверку на прииске "Водораздельные галечники". В день проверки там велась промывка алмазоносных песков.

Фото: Петр Чернов / РИА новости
На нескольких реках Якутии появились крупные загрязнения

"При этом сточная вода из установки сливалась в илоотстойник. При осмотре дамбы илоотстойника с южной стороны обнаружено место разрушения (проран) дамбы шириной 12 м примерно в 9,37 км от устья р. Ирелях. Через разрушенную часть (проран) дамбы илоотстойника сточная вода поступала в р. Ирелях прерывистыми пятнами", - отмечено в сообщении пресс-службы суда.

По результатам проверки природоохранное ведомство вынесло постановление, согласно которому компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей был назначен административный штраф в размере 50 000 рублей.

Алмазодобытчики с наказанием не согласились и опротестовали постановление в Арбитражном суде Якутии. Суд признал наложенное взыскание законным. Компания подала на это решение апелляцию, но апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Следует отметить, что утечка грязи в Ирелях была выявлена через полмесяца после массового выброса взвесей из дражных котлованов компании в реку Вилюй через ее притоки. К моменту внеплановой проверки алмазодобытчики отчитались, что разрушенные ранее дамбы восстановлены.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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