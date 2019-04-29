Одного из погибших при крушении Як-18 похоронят в Вологде

Президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимира Левшина, который погиб при крушении самолета Як-18, похоронят в Вологде.

Прощание с ним пройдет во вторник в Хабаровске, затем его перевезут на родину, сообщил РИА Новости представитель аэродрома Калинка.

Напомним, легкомоторный частный двухместный самолет Як-18 упал 27 апреля близ аэродрома Калинка под Хабаровском. Погибли организатор акции "Бессмертная эскадрилья" Владимир Левшин и владелец воздушного судна Сергей Ланкин.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Среди причин крушения, которые рассматривают следователи, - ошибка пилота, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.