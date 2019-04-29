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29.04.2019 18:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подешевел на треть

Снижен транспортный налог на машины экономкласса
Текст: Юрий Батин
Законодательное собрание Амурской области приняло поправки в местный закон о транспортном налоге. Для владельцев автомобилей мощностью не более 150 лошадиных сил он снижен на 30 процентов.

Местные власти приняли решение поддержать небогатых автомобилистов после их многочисленных обращений. По поручению губернатора области Василия Орлова необходимые расчеты подготовило региональное минэкономразвития. Выяснилось, что снижение ставки налога для машин мощностью до 150 лошадиных сил коснется примерно 200 тысяч автомобилистов.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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- По нашей оценке, это наиболее востребованная категория автомобилей. Они составляют 84 процента от общего числа легковых машин в Амурской области, - отмечает глава министерства Людмила Старкова.

Она подчеркивает, что снижение ставки имеет социальную направленность, поскольку подобные легковушки покупают люди с небольшим и средним доходом. Прежде за одну такую машину амурчане ежегодно платили 3150 рублей транспортного налога, теперь плата сократится на 900 рублей.

Поддержали местные власти и владельцев самых экологичных машин - электромобилей. Их вообще освободили от необходимости платить транспортный налог. Пока в Приамурье автомобилей с электродвигателем зарегистрировано немного - около 150.

Как полагают в правительстве региона, благодаря принятой поправке экологически безвредного транспорта на дорогах станет больше.

Власть Право Транспортное право Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Транспортный налог
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