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29.04.2019 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии установят памятник маршалу Рокоссовскому

Текст: Юлия Гарднер

В Улан-Удэ появится памятник маршалу, дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому. Его установят к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Фото: ТАСС
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Часть расходов возьмет на себя российское военно-историческое общество, часть - республиканский и местный бюджеты, сообщили ТАСС в администрации города.

Окончательную стоимость проекта назовут уже в мае, как только завершат разработку проектной документации.

Конную скульптуру Рокоссовского высотой 3,6 метра отольют из бронзы. Четырехметровый постамент облицуют гранитными плитами.

Справка "РГ"

Константин Константинович Рокоссовский - советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. В годы Гражданской войны служил в Бурятии, командовал кавалерийским эскадроном, отдельным кавалерийским дивизионом. При участии Рокоссовского было создано первое в республике национальное воинское формирование - Бурятский кавалерийский дивизион.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ Вторая мировая война День Победы
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