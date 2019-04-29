В Бурятии установят памятник маршалу Рокоссовскому

В Улан-Удэ появится памятник маршалу, дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому. Его установят к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Часть расходов возьмет на себя российское военно-историческое общество, часть - республиканский и местный бюджеты, сообщили ТАСС в администрации города.

Окончательную стоимость проекта назовут уже в мае, как только завершат разработку проектной документации.

Конную скульптуру Рокоссовского высотой 3,6 метра отольют из бронзы. Четырехметровый постамент облицуют гранитными плитами.

Справка "РГ"

Константин Константинович Рокоссовский - советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. В годы Гражданской войны служил в Бурятии, командовал кавалерийским эскадроном, отдельным кавалерийским дивизионом. При участии Рокоссовского было создано первое в республике национальное воинское формирование - Бурятский кавалерийский дивизион.