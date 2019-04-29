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29.04.2019 12:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье собрали 600 тысяч рублей для погорельцев

Текст: Инесса Доценко

На расчетный счет, открытый в помощь пострадавшим в результате катастрофических лесных пожаров в Забайкальском крае, поступило более 600 тысяч рублей.

Об этом рассказала заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. Кроме того, по ее словам, единовременные денежные выплаты из бюджета получат 716 забайкальцев, 447 из них материальная поддержка уже оказана.

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- Выплаты по частичной утрате имущества в размере 50 тысяч рублей в ближайшее время получат 43 человека, по полной утрате имущества в размере 100 тысяч рублей - 414 человек. Компенсации за средний и тяжелый вред здоровью после судебно-медицинской экспертизы в размере 200 тысяч рублей полагаются пяти забайкальцам, 400 тысяч рублей - трем,- сказала Аягма Ванчикова.

Между тем работа по формированию списка продолжается. Открыт 41 пункт приема гуманитарной помощи, которой собрали уже 129 тонн.

Пострадавшие получили 59 свидетельств о государственной регистрации, 10 свидетельств о рождении, 55 паспортов, 15 медицинских полюсов, справки об инвалидности. Для них открыты три пункта временного размещения в Шиванде, Ургучане, Дарасуне.

Напомним, ущерб, причиненный Забайкальскому краю пожарами, охватившими 17 населенных пунктов региона, оценивается в миллиард рублей. Ущерб, причиненный сельскому хозяйству, составил 600 миллионов. Остальная часть суммы - стоимость утерянного жилья.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Лесные пожары
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