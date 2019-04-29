Чебоксарцам вручат 40 тысяч георгиевских ленточек

В Чебоксарах стартовала акция "Георгиевская ленточка". На самых оживленных улицах волонтеры раздают горожанам символы Победы.

Как сообщила координатор регионального штаба общероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Кутузова, планируется вручить более 40 тысяч памятных лент. По ее словам, только в первый день их получили более тысячи горожан.

- Акция "Георгиевская ленточка" существует с 2005 года. За десятилетие она превратилась в международную. Чебоксарцы участвуют в ней каждый год, выражая благодарность и уважение тем, кто отдал все для фронта, говоря спасибо за Великую Победу! - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Он подчеркнул значимость этого праздника для жителей города. Из 40 тысяч чебоксарцев в годы войны 14 тысяч ушли на фронт защищать родину. Не все вернулись в родной город - на фронтах погибли более 5 тысяч человек.

Выдача "Георгиевских ленточек" будет проводиться волонтерами города в местах массового скопления людей и на мероприятиях в социальных учреждениях города вплоть до 9 мая.

Напомним, что символизирует собой георгиевская лента. Черные полоски - это дым, а оранжевые - пламя. Это традиционное толкование цветов. В царской России она была учреждена для поощрения верности и храбрости. В советский период лента стала назваться гвардейской и использовалась на высших военных наградах, таких как медаль "За победу над Германией" и орден Славы.