Чебоксарцам вручат 40 тысяч георгиевских ленточек

Как сообщила координатор регионального штаба общероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Кутузова, планируется вручить более 40 тысяч памятных лент. По ее словам, только в первый день их получили более тысячи горожан.
- Акция "Георгиевская ленточка" существует с 2005 года. За десятилетие она превратилась в международную. Чебоксарцы участвуют в ней каждый год, выражая благодарность и уважение тем, кто отдал все для фронта, говоря спасибо за Великую Победу! - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Он подчеркнул значимость этого праздника для жителей города. Из 40 тысяч чебоксарцев в годы войны 14 тысяч ушли на фронт защищать родину. Не все вернулись в родной город - на фронтах погибли более 5 тысяч человек.
Выдача "Георгиевских ленточек" будет проводиться волонтерами города в местах массового скопления людей и на мероприятиях в социальных учреждениях города вплоть до 9 мая.
Напомним, что символизирует собой георгиевская лента. Черные полоски - это дым, а оранжевые - пламя. Это традиционное толкование цветов. В царской России она была учреждена для поощрения верности и храбрости. В советский период лента стала назваться гвардейской и использовалась на высших военных наградах, таких как медаль "За победу над Германией" и орден Славы.