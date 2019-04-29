Ильдар Абдразаков поставил в Башкирии "Аттилу" Верди

Знаменитый бас Ильдар Абдразаков впервые предстал в амплуа режиссера: на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе он поставил оперу "Аттила" Верди, посвятив спектакль своему отцу Амиру Абдразакову. Певец исполнил в спектакле партию Аттилы, предводителя гуннов.

Партия Аттилы как нельзя лучше походит природе голоса и самой психофизике Ильдара Абдразакова. Именно ему выпала миссия стать первым Аттилой в истории Мариинского театра в 2010 году, в этом году он открывал в этой партии сезон в Ла Скала. Сам он считает "Аттилу" оперой, которая указала ему свой Дао - путь певца, называя своим кумиром еще одного выдающегося интерпретатора Аттилы - американца Сэмюела Рэйми. Образ Аттилы рифмуется и с национальным героем Башкирии - Салаватом Юлаевым, борцом за свободу и поэтом-сказителем.

Желание Ильдара Абдразакова поставить оперу в Уфе, в городе, где он родился и получил у Миляуши Муртазиной прочную вокальную школу, сразу вызвало у местных властей энтузиазм. И спектакль этот войдет в историю Башкирского театра как постановка впечатляющих цифр и фактов. Работа над костюмами и декорациями длилась полгода: изготовили 400 костюмов, 180 пар обуви, 6000 штук оригинальной отделочной фурнитуры, 3000 страз. Около 6 тонн весят металлические конструкции декораций, а для костюмов был использован 1 км льняной ткани.

На своей родине, где публика еще не слишком искушена в сложном искусстве оперы, Ильдар мудро решил показать спектакль в традиционалистском формате в духе Франко Дзефирелли. Пригласив к сотрудничеству художника-постановщика Ивана Складчикова, еще одного дебютанта в оперном жанре, Абдразаков получил сценическую эстетику, экстравагантно сочетающую исторический стиль с современными дизайнерскими вариациями. Визуальное барокко, однако, не затмевало главного - музыки, пения, драмы, эффектно дополняя деликатной цветовой гаммой натиск вердиевских тембров и ритмов.

Оркестр под управлением Артема Макарова фактически без потерь выдержал курс, взятый на сокрушительно быстрые темпы.

Верный ученик Риккардо Мути Ильдар Абдразаков добился от солистов экспрессии звука и чувств, волевых красноречивых говорящих жестов, сплоченных ансамблей. Ну, а о том, как надо грамотно и вдохновенно петь, он не давал забывать своим коллегам ни на минуту, демонстрируя свою гениальную технику дыхания на кубиках обнаженного пресса в коронных ариях Аттилы.

От него не отставал баритон Василий Ладюк в партии римлянина Эцио и дева-воительница Одабелла, исполненная Ларисой Ахметовой. Вместе с солистом Мариинского театра тенором Евгением Акимовым в партии Форесто Ильдар Абдразаков заставил публику вспомнить и о знаменитой петербургской оперной школе, миссию которой оба они гордо несут по всему миру.

Присутствие же режиссера Тимура Бекмамбетова среди гостей премьеры заставило задуматься, не собирается ли он заняться выпуском одноименного блокбастера - фильма-оперы с участием всемирно известного башкирского баса.