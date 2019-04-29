На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион

В Кировской области цыганка обманным путем выманила у пожилой женщины больше миллиона рублей, закопанных в земле, сообщило в понедельник УМВД РФ по региону.

Пенсионерка рассказала полицейским, что в ее квартиру в поселке в Котельничском районе пришла незнакомая женщина и сообщила, что в стране проводится очередная денежная реформа, и если дома есть купюры, их срочно нужно обменять на новые. Хозяйка в панике рассказала, что хранит свои сбережения в трехлитровых стеклянных банках, закопанных в земле возле дома.

Гостья предложила помочь бедной женщине, которой ввиду возраста было сложно выкапывать банки из мерзлой еще земли. Она так старалась помочь, что у лопаты даже сломался черенок. В конце концов, банки были извлечены, деньги обменены на новые, после чего гостья покинула поселок.

Только после ее ухода пенсионерка разглядела, что деньги оказались книжными закладками, имитирующими долларовые купюры. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России. В результате оперативно-розыскных была установлена личность гостьи. Ею оказалась цыганка из Нижегородской области, 1983 года рождения. Ее объявили в розыск, и вскоре она была задержана у себя в регионе.

Она арестована. Следствие устанавливает детали "обмена купюр".