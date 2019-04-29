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29.04.2019 09:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские школьники стали призерами Всероссийской математической олимпиады

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
На несколько дней Пермь стала центром сильнейших соревнований: 378 школьников из 9, 10 и 11 классов со всех уголков страны решали здесь сложные математические задачи. К ним присоединились ребята из Болгарии и Китая, работы которых не учитывались в общем зачете.

Финалистов оценивали профессора и преподаватели ведущих российских университетов и институтов Российской академии наук. Возглавил жюри доцент Пермского государственного национального исследовательского университета Алексей Городилов и доцент Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) Назар Агаханов.

Прикамье впервые выбрано местом проведения Всероссийской школьной олимпиады. Нельзя сказать, что город вообще не имел подобного опыта - в разные годы Пермь принимала правоведов, информатиков и любителей обществознания. Но математических баталий здесь еще не было.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По мнению организаторов, для города и пермской математической школы это достаточно серьезное признание. И возникло оно не на пустом месте. Пермь показывает неплохие результаты ЕГЭ по математике и другим точным наукам. Юные математики участвуют в различных профильных турнирах общероссийского уровня. Здесь проходят олимпиады практически по всем учебным предметам, активно работают детские научные и исследовательские кружки, а робототехника развивается даже на уровне детского сада.

Прикамье - один из немногих регионов страны, где в школьной научной конференции ежегодно принимает участие более тысячи учащихся среднеобразовательных учреждений. С 1 сентября несколько пермских школ "взято под крыло" Уральского отделения Академии наук для проведения научных исследований. А с этого года Прикамье вошло в число регионов, олимпиадные работы которых первичного уровня не будут перепроверяться центральным предметным жюри.

- Как правило, все результаты предметных соревнований проходят обязательный контроль в Москве, - поясняет доцент ПГНИУ Алексей Городилов. - Но в этом году мы получили сообщение, что, учитывая опыт сотрудничества и традиционно высокое качество первичной проверки решений задач пермской предметной комиссией, наши результаты перепроверяться не будут.

Фото: istockphoto.com
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По его словам, таких регионов в России немного. Традиционно - это Москва, Московская область, Киров и Нижний Новгород. Сейчас и Пермь в их числе. Но, несмотря на такие достижения, пермяков в финале Всероссийской олимпиады участников оказалось четыре человека. Более половины - ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Татарстан.

Как пояснил Алексей Городилов, тот факт, что на федеральный этап олимпиады вышло не так уж и много пермяков, совсем не свидетельствует о том, что в регионе мало талантливых ребят. У нас есть и талантливые ученики, и прекрасные преподаватели. Но для наращивания "математических мускулов", нужны постоянные тренировки и сборы. А для этого требуется финансирование куда большее, чем существует сейчас. Например, в сборах перед финалом Всероссийского уровня по выделенной сумме смогли поучаствовать лишь шесть пермяков.

В целом, пермяки выступили весьма успешно и двое школьников попали в призеры. Это девятиклассник Матвей Князев из школы №3 города Березники и десятиклассник школы № 9 Михаил Буняков. Их ждет участие в сборах международного уровня, где они пройдут дополнительный отбор для участия в международной олимпиаде.

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