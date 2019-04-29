В Чебоксарах формируют "Бессмертный полк"

9 мая колонна "Бессмертного полка" пройдет по Чебоксарам в седьмой раз. По данным городской администрации, в 2018 году в международной общественной акции приняло участие более 30 тысяч жителей Чувашии. В нынешнем ожидается, что участников станет еще больше.

Выстроившись в специальную колонну, в составе "Бессмертного полка" пойдут родственники фронтовиков, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, и пронесут транспаранты с фотографиями солдат.

Как отмечают в администрации Чебоксар, в международной акции могут участвовать все желающие. Специальная регистрация для этого не нужна. Для того чтобы пополнить ряды "Бессмертного полка" необходимо изготовить транспаранты с портретом родственников, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу. Фотографию и штендер можно заказать в типографиях города. Самостоятельно сформировать картинку для штендера можно на сайте штендер-полк.рф.

Построение участников "Бессмертного полка" начнется 9 мая в 12 часов в сквере Национальной библиотеки Чувашской Республики. Колонна торжественным маршем начнет движение со сквера Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Маршрут движения: проспект Ленина - улица Карла Маркса - улица Композиторов Воробьевых - Президентский бульвар - Красная площадь. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы.