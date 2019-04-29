В Чебоксарах появится больше комфортабельных автобусов

С момента старта реформы количество маршруток в Чебоксарах сократилось с 510 до 206, а количество автобусов средней вместимости, наоборот, выросло с 2 до 53.
25 апреля представители Минтранса Чувашии, администрации Чебоксар и транспортных предприятий смогли ознакомиться с новыми образцами городского пассажирского транспорта.
Первый образец - низкопольный, трехдверный автобус ЛиАЗ 429260 KURSOR, работающий на дизельном топливе, общей вместимостью 75 пассажиров.
Второй - городской автобус большой вместимости КАВЗ-4270. Он работает на газовом топливе, рассчитан на 90 пассажиров, адаптирован для маломобильных категорий граждан.
Как сообщает администрация Чебоксар, в настоящее время обсуждается вопрос закупки автобусов перевозчиками.