Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что в городе начался пожароопасный сезон. В это время запрещаются костры, сжигание мусора и травы в лесных массивах и вблизи них.

Градоначальник напомнил, что в республике из-за неосторожности при сжигании травы, уже погибли два человека, еще двое получили сильные ожоги.

"С горящей травы пламя переходит на здания. Сейчас зарегистрировано девять таких пожаров, огнем уничтожено пять строений. Задумайтесь!" - призвал Ладыков.

Постановление об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории города Чебоксары в 2019 году мэр подписал 25 апреля.

Согласно документу, особый противопожарный режим, который предусматривает на период своего действия ряд ограничений для граждан, устанавливается с 1 мая. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов, либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

Добавим, что нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой не только тяжелый ущерб, но и административную и уголовную ответственность: для физлиц предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей, а для юридических - до миллиона рублей.