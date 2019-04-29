В Казани проводят сборы более 400 "Наследников Победы"

Свидетелями необычного зрелища утром 29 апреля стали прохожие в самом центре столицы Татарстана - под стенами Казанского кремля выстроились сотни одетых в камуфляжную форму школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Как оказалось, они принимали участие в церемонии открытия ХVI Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "СОЮЗ-2019 - Наследники Победы". Вплоть до 10 мая ребята будут проходить азы военной подготовки.

Ребята померятся силами в 11 видах соревнований по военно-прикладным видам спорта, начиная от марш-броска и метания ножей, заканчивая такой экзотикой, как фехтование на штыках. Также ожидается проведение военно-тактической игры при поддержке спецназа. Юноши и девушки должны будут пройти полосу препятствий со рвами и пиротехникой.

Намечена и большая образовательная программа - к примеру, приедет прошедший Афган доктор Владимир Хоменко, который будет рассказывать о том, как оказать первую помощь в экстремальных условиях. А доктор медицинских и философских наук Олег Чагин проведет лекцию про психофизиологические особенности личности. Кроме того, ожидается проведение школы офицерского поведения и уроков дипломатии.

Ребята померятся силами в 11 военно-прикладных видах спорта, начиная от марш-броска и заканчивая такой экзотикой, как фехтование на штыках

- Мы разбили подростков на десять взводов, причем сами ребята друг с другом не знакомы, - рассказала руководитель пресс-службы сбора Ольга Устинкова. - Это повторяет ту ситуацию, когда молодые люди приходят в армию и попадают во взвод не с теми, с кем уезжали по призыву, а с совершенно незнакомыми людьми. Они вместе живут, тренируются, участвуют в соревнованиях и за десять дней становятся хорошими друзьями.

- Пока самым сложным было добраться до Казани,- говорит один из участников сборов Роман Бесолаев. - Сам я - из Южно-Сахалинска, поэтому дорога была длинной. На подобном мероприятии я впервые и понимаю, что оно прежде всего поможет мне проверить самого себя.

Школьник четко решил связать свою жизнь с армией и уже сейчас посещает спортивный клуб "Десантник". На вопрос, почему принял такое решение, скромно отвечает: "А если не мы, так кто"?

Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, региональный директор крупной российской авиакомпании, познакомился с "Наследниками Победы", когда выделил в 2015 году самолет для поездки ребят на аналогичные международные сборы в Армению. Да так и остался руководителем организационного штаба сборов.

- Мы хотим, чтобы молодежь умела защищать свою Родину и не допускала агрессивные выпады в ее сторону. История показала, что с бессильной армией спокойно жить России нельзя. Две мировые войны были на нашей территории. У нас большая территория, много недр. Враг всегда идет к нам, а мы вынуждены защищаться и его изгонять. Но главный посыл сборов все же - показать, что мир всегда лучше войны.

Помимо взводных показателей на сборах будут учитываться еще и личные достижения, и по их результатам будет отобрано четыре команды, которые поедут на сборы международные. Предположительно, в 2019 году они пройдут в Узбекистане.

- Это нужно прежде всего для того, чтобы подростки общались и понимали друг друга, - говорит председатель объединения ветеранов Узбекистана Талат Мурадов. - Братство должно быть без границ.

По словам организаторов, нередко при расставании на глазах участников сборов навертываются слезы. Однако многие из них дальше идут по жизни вместе, встречаясь в одних и тех же учебных заведениях и воинских частях.