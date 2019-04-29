В Самаре суд вынес приговор пятерым сторонникам "Хизб ут-Тахрир"

Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес обвинительный приговор пятерым сторонникам международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (ч.1 ст.205.5 и ч.2 ст.205.5).

Анас Гимазетдинов и Ирек Мухаметов получили по 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на год. Ринат Ханнанов, Азат Загиева и Эмиль Шангареев приговорены 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Все осужденные являются жителями Татарстана.

В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что приговор был зачитан 26 апреля. Через десять дней он должен вступить в законную силу, если осужденные не подадут в апелляцию.