В Ульяновске прошел патриотический форум

Сохранить связь между поколением победителей - ветеранами Великой Отечественной войны - и их наследниками - нынешней молодежью. Сделать так, чтобы рожденные в XXI веке ценили и всячески берегли доставшееся им мирное небо, чтили подвиг прадедов и гордились им. Решать эти задачи в Ульяновске стремятся разными путями. Так, Законодательное Собрание Ульяновской области организовало работу по сбору и обработке архивных материалов и выпустило в свет сборник "Родные герои". Кроме того, в стенах парламента в преддверии Дня Победы с 2016 года проводится региональный патриотический форум "Наследники победителей".

26 апреля форум состоялся в очередной раз. В качестве организаторов выступили Законодательное собрание Ульяновской области и региональный Молодежный парламент. Перед собравшимися, большинству из которых было меньше 20 лет, выступили ученые-историки, ветераны боевых действий, депутаты.

Обращаясь к участникам форума, председатель Заксобрания Валерий Малышев призвал их сделать все возможное, чтобы молодежь гордилась подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, живых свидетелей которой с каждым годом остается все меньше. И тем выше становится ответственность за сохранение исторической памяти тех, кто знает о войне по рассказам ее непосредственных участников.

- От вас, молодых, зависит, какой будет наша страна и наше общество. Вам скоро предстоит решать и гражданские, и экономические, и социальные вопросы. Для этого нужно уже сейчас накапливать необходимые знания и опыт, - обратился к ребятам Валерий Малышев. - Наш форум призван объединить молодых людей, наладить их диалог со старшим поколением. Мы сегодня видим, что историческое беспамятство приводит к одурению человека, идеи нацизма вновь проникают в головы людей. Остро стоит вопрос о сохранении духовной связи между поколениями, о мировоззрении современной молодежи, об уважении к своим героям, о ценностях, которые объединяют наше общество. Мы должны сделать так, чтобы наши молодые люди гордились тем, что они - наследники победителей.

Со спикером Заксобрания согласился и научный сотрудник Ленинского мемориала, кандидат исторических наук, специалист по советской истории Валерий Перфилов.

- Память о великой Победе нужно беречь. И отрадно, что сегодня в России после непростого периода девяностых годов взят курс на сохранение исторической правды, - уверен историк.

Ульяновский краевед Лидия Берч рассказала участникам форума о Сталинградской битве. Ставшая ключевым этапом войны, она оказалась и наиболее трагическим ее эпизодом, унеся жизни более чем миллиона советских людей. Рассказ Лидии Берч не оставил равнодушным никого.

- Мне особенно дороги эти воспоминания, потому что мой отец, которому в декабре 1942 года исполнилось 18 лет, воевал в составе Степного фронта под Сталинградом. А в это время его отец, которому было 42 года, воевал в самом Сталинграде. Оба остались живы, - рассказал спикер Заксобрания Валерий Малышев.

Все участники форума - и дети, и взрослые - были солидарны во мнении, что ужасы войны не должны повториться, и что каждый должен стремиться к тому, чтобы сохранить мир. И именно поэтому так важно хранить память о войне.

- Такие мероприятия, как нынешний форум, проводить нужно обязательно, потому что должна быть преемственность поколений, - уверен ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Владимир Мельников. - Россия сильна тем, что её жители беспрекословно готовы выполнить свой долг и защищать Отечество.

По словам председателя Молодежного парламента Евгения Карася, подобные мероприятия нужны прежде всего молодежи.

- Люди, которые своими глазами видели войну, рассказывают о ней подрастающему поколению, пробуждая в нем чувство патриотизма, гордости за свою страну, а также понимание того, насколько великое это благо - мирное небо над головой, - считает Евгений Карась. - Поэтому мы и впредь будем организовывать этот форум.

По итогам форума его участники приняли резолюцию.

"Память о Великой Победе - источник великой гордости за славное прошлое нашей Родины, за героические подвиги наших отцов и дедов. В сегодняшнюю непростую эпоху, когда не прекращаются попытки обелить идеологию фашизма, сделать из военных преступников национальных героев, мы особенно остро осознаем необходимость сохранения мира. Это теперь задача нашего поколения" - говорится в документе.