Весеннюю охоту могут запретить

За неделю на восемь увеличилось число регионов, в которых полностью или частично введен особый противопожарный режим. Еще в прошлый четверг директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев называл цифру - 32. А на вчерашнем селекторе в Национальном антикризисном центре врио заместителя министра Виктор Яцуценко озвучил общую цифру - 40.
- Особый противопожарный режим введен на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах - частично, - сказал он.
Только за минувшую неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Мордовии, Нижегородской и Самарской областях.
В целом сейчас пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах РФ. Это те регионы, где сошел снежный покров и установились устойчивые положительные температуры воздуха.
И, наконец, что уж точно не понравится охотникам, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, - "департаментам лесного хозяйства поручено рекомендовать регионам отмену весенней охоты в случаях наличия неблагоприятного прогноза пожарной опасности по условиям погоды".
А учитывая, что такие погодные прогнозы есть, то охоту могут и запретить. Из положительных же новостей можно выделить, пожалуй, одну: новые случаи перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствуют.