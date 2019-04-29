Весеннюю охоту могут запретить

Специалисты Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров озвучили весьма тревожный прогноз: возрастают риски возникновения природных, в том числе лесных, пожаров. По прогнозным данным, в преддверии и в период майских праздников средний, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности по условиям погоды установятся в регионах всех федеральных округов России.

За неделю на восемь увеличилось число регионов, в которых полностью или частично введен особый противопожарный режим. Еще в прошлый четверг директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев называл цифру - 32. А на вчерашнем селекторе в Национальном антикризисном центре врио заместителя министра Виктор Яцуценко озвучил общую цифру - 40.

За неделю с 32 до 40 увеличилось количество регионов с особым противопожарным режимом

- Особый противопожарный режим введен на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах - частично, - сказал он.

Только за минувшую неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Мордовии, Нижегородской и Самарской областях.

В целом сейчас пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах РФ. Это те регионы, где сошел снежный покров и установились устойчивые положительные температуры воздуха.

И, наконец, что уж точно не понравится охотникам, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, - "департаментам лесного хозяйства поручено рекомендовать регионам отмену весенней охоты в случаях наличия неблагоприятного прогноза пожарной опасности по условиям погоды".

А учитывая, что такие погодные прогнозы есть, то охоту могут и запретить. Из положительных же новостей можно выделить, пожалуй, одну: новые случаи перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствуют.