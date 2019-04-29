За неделю особый противопожарный режим введен еще в 8 субъектах

На 8 увеличилось число российских регионов, в которых полностью или частично введен особый противопожарный режим. Если неделю назад директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев называл цифру - 32. То на сегодняшнем селекторе в Национальном антикризисном центре врио заместителя министра Виктор Яцуценко озвучил общую цифру - 40.

- Особый противопожарный режим введен на всей территории 22 субъектов РФ и в 18 регионах - частично, - сказал Виктор Яцуценко.

Он также сообщил, что только за минувшую неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Республике Мордовия, Нижегородской и Самарской областях. В результате палов сухой растительности, высоких температур воздуха, сильных порывов ветра в 11 регионах страны произошел переход огня на хозяйственные постройки и другие строения. Лесопожарная обстановка во многих субъектах осложнена самовольными палами сухой травы, сжиганием мусора на придомовых и иных нелесных землях. Под действием ветра огонь переходит с нелесных на лесные территории.

А по информации Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, которая была озвучена чуть ранее, в целом сейчас пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах Российской Федерации. Это те регионы, где сошел снежный покров и установились устойчивые положительные температуры воздуха.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в России уже пришлось тушить лесные пожары на территории Псковской, Иркутской областей, республик Башкортостан, Тыва, Бурятия, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев. Один пример, который привели в пресс-службе Рослесхоза: за один день 25 апреля пришлось тушить 22 лесных пожара.

И, кстати, на майские праздники в лесном ведомстве дают весьма тревожный прогноз: возрастают риски возникновения природных, в том числе лесных, пожаров. По прогнозным данным, в преддверии и в период майских праздников средний, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности по условиям погоды установятся в регионах всех федеральных округов России.

Чтобы эти риски хоть как-то снизить, Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил Департаментам лесного хозяйства, региональным лесным ведомствам, специальным подразделениям Минобороны России и Минприроды России обеспечить усиление патрулирования лесных и прилегающих территорий.

Также надо лучше проводить информирование населения о пожарной опасности, правилах поведения, в том числе в условиях действия особого противопожарного режима и режима ЧС.

И, наконец, - что уже точно не понравится охотникам, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, - департаментам лесного хозяйства поручено рекомендовать регионам отмену весенней охоты в случаях наличия неблагоприятного прогноза пожарной опасности по условиям погоды. А учитывая, что такие погодные прогнозы есть, то белке в глаз рискуют не попасть.

Из положительных же новостей можно выделить, пожалуй, одну: случаи перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствуют.