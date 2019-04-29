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29.04.2019 16:23
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Красноярские ученые создали пену для очистки космоса

Текст: Оксана Грибанова

Международный коллектив ученых при участии исследователя из Красноярского научного центра СО РАН рассказали об уникальной разработке, представляющей собой сверхпроводящую пену, которую можно использовать для сбора космического мусора, а также для более легкой и бережной стыковки космических аппаратов. Об этом сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

Фото: iStock
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Одно из важных свойств материала заключается в том, что в отличие от обычных сверхпроводников он является более легким, так как на 90 процентов состоит из пор. Также его плюс - в прочности.

- Сверхпроводящую пену легко изготовить. При желании и с правильными материалами под рукой ее получится сделать и дома в обычной духовке. К тому же такую пену можно использовать в космосе, особенно в спутниках. Пена чрезвычайно легкая - в десять раз легче, чем обычный сверхпроводящий материал. Для космических аппаратов это особо важно, - пояснил старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского кандидат физико-математических наук Денис Гохфельд.

Ученые отметили, что до массового использования разработки следует уточнить принцип ее работы. Например, понять, как в сверхпроводящих пенах действует магнитное поле.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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