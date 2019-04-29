Красноярские ученые создали пену для очистки космоса

Международный коллектив ученых при участии исследователя из Красноярского научного центра СО РАН рассказали об уникальной разработке, представляющей собой сверхпроводящую пену, которую можно использовать для сбора космического мусора, а также для более легкой и бережной стыковки космических аппаратов. Об этом сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

Одно из важных свойств материала заключается в том, что в отличие от обычных сверхпроводников он является более легким, так как на 90 процентов состоит из пор. Также его плюс - в прочности.

- Сверхпроводящую пену легко изготовить. При желании и с правильными материалами под рукой ее получится сделать и дома в обычной духовке. К тому же такую пену можно использовать в космосе, особенно в спутниках. Пена чрезвычайно легкая - в десять раз легче, чем обычный сверхпроводящий материал. Для космических аппаратов это особо важно, - пояснил старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского кандидат физико-математических наук Денис Гохфельд.

Ученые отметили, что до массового использования разработки следует уточнить принцип ее работы. Например, понять, как в сверхпроводящих пенах действует магнитное поле.