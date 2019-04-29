Курортный сбор в Алтайском крае снизится на 40 процентов

В Белокурихе могут снизить курортный сбор с 50 до 30 рублей. Депутаты города-курорта вышли с такой инициативой в региональный парламент. Они надеются, что ее поддержат и с 2020 года отдыхающие будут платить меньше.

"Такое решение мы приняли, - пояснил "РГ" председатель Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко. - Прежде всего из-за падения продаж путевок уже второй год. Конечно, это связано и с общей экономической ситуацией. Но повышение ставки курортного сбора до 50 рублей с этого года не добавляет популярности курорту".

Жителей Алтайского края хотят освободить от курортного сбора, введя для этого новую региональную льготу

Все участники санаторно-гостиничного бизнеса отмечают тенденцию снижения объемов продаж, связывая ее с падением доходов населения. "Заполняемость номеров сегодня не превышает 50-60 процентов, - говорит замдиректора одного из крупнейших санаторных комплексов Белокурихи Олег Акимов. - Раньше несколько лет продажи росли, заполняемость зимой доходила до 80 процентов, а в разгар летнего сезона превышала 100 процентов".

Еще одна причина снижения ставки курортного сбора - растущее число "отказников", не желающих его платить. Счетная палата Алтайского края признала неэффективной работу с неплательщиками. По мнению экспертов, в прошлом году не все гостиницы курорта подключились к взиманию курортного сбора - некоторые предпочли остаться в тени. А те, кто его собирал, зачастую не передавали сведения о неплательщиках.

В Счетной палате предлагают сократить срок привлечения неплательщиков к административной ответственности. Сейчас это два месяца. Отдыхающие успевают разъехаться по домам в другие регионы. "Нужно сократить с 30 до пяти дней время, за которое отельеры обязаны уведомить краевое управление по туризму и курортному делу о невозможности удержания сбора. Такой срок установлен в Краснодарском крае, а в Ставропольском на это дается всего три рабочих дня. Тогда у административных комиссий остается больше времени, чтобы предъявить штраф "отказникам", - считают аудиторы.

По мнению депутатов регионального заксобрания, собираемость можно увеличить и за счет легализации отельного бизнеса, часть которого работает в тени.

Сейчас краевой парламент собирает предложения по корректировке регионального закона о курортном сборе, чтобы до 1 июля, когда начнется работа над бюджетом 2020 года, успеть внести изменения. До этого белокурихинские депутаты планируют выйти с еще одной инициативой - расширить список льготников, которые не платят налог на отдых.

"Мы предлагаем освободить от курортного сбора жителей Алтайского края, - уточнил Сергей Криворученко. - Если раньше доля отдыхающих из нашего региона была невелика и к нам ехали в основном жители близлежащих сибирских регионов - Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, - то в последние годы число алтайских туристов стабильно растет. Отмена для них курортного сбора могла бы стимулировать этот процесс".

Подсчитали

Инициативу депутатов Белокурихи поддержал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"В Белокурихе довольно высокое качество услуг, доступные цены, - прокомментировал он "РГ" ситуацию. - Стоит активнее продвигать этот продукт на туристическом рынке. Снижение курортного сбора может способствовать этому. В Белокурихе поток отдыхающих меньше, чем, например, в Краснодарском крае. И здравниц меньше. А значит, нужно приложить все усилия, чтобы повысить репутацию этого направления".

Тем более что, по данным Счетной палаты Алтайского края, в 2018 году в краевой бюджет поступило 18,3 миллиона рублей курортного сбора, что составляет 54 процента от прогноза. И только треть из них - 5,7 миллиона рублей - направлена на благоустройство территории курорта - расчистку лесов, обустройство берега реки Белокурихи, установку скамеек и урн. Пока негусто.

Недавно, напомним, парламент Крыма принял закон о переносе на два года введения курортного сбора. Теперь это должно произойти с 1 мая 2021 года. "Здесь другая история, - говорит Юрий Барзыкин. - Крым принял решение не вводить пока курортный сбор, поскольку дело даже не в сумме, а в затратах, направленных на то, чтобы ее собрать".

Подготовила Екатерина Ясакова.