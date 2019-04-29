Новосибирский курсант снял клип про пожарных

Рядовой Константин Гомин, курсант Новосибирского военного института войск нацгвардии, написал рэп про пожарных. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, песня "Люди-фениксы" посвящена ежедневному труду огнеборцев, которые бесстрашно "шагают в огонь".

Чтобы проникнуться этой темой, Константин смотрел документальные фильмы о пожарных, читал о них книги и лично общался с героями, постоянно рискующими жизнью ради спасения других. Так у Константина возник образ птицы-феникса.

- Песню начал писать с припева, - рассказал рядовой-поэт. - Феникс снова и снова восстает из пепла, а человек жив до тех пор, пока помнят о его подвиге.

Автор под псевдонимом QKook посвятил рэп огнеборцам и приурочил к 370-летию пожарной службы, которое отмечается 30 апреля.

- Всем сухих рукавов! - поздравил героев Константин Гомин.