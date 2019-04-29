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29.04.2019 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"С долгами жизни нет": Иркутские приставы сняли клип для неплательщиков

Текст: Денис Передельский

В Иркутске сотрудники регионального управления ФССП России записали музыкальный видеоклип с обращением к должникам по исполнительным производствам.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Как пояснили в пресс-службе регуправления ФССП, ролик был записан в рамках проведения информационной акции "Узнай о своих долгах!". Она является традиционной.

Обычно приставы организуют мобильные офисы в оживленных местах и дают консультации. Например, 26 апреля такие пункты работали в Иркутске в сквере имени Кирова и на площади возле крупного торгово-развлекательного комплекса. На сей раз акция получила музыкальную поддержку.

"Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно", - сообщили в УФССП.

В клипе снялись сотрудницы аппарата регуправления. Песню, которая является кавером на песню украинской группы KAZKA "Плакала", исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Полномочия судебных приставов РГ-Видео
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