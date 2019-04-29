"С долгами жизни нет": Иркутские приставы сняли клип для неплательщиков

В Иркутске сотрудники регионального управления ФССП России записали музыкальный видеоклип с обращением к должникам по исполнительным производствам.

Как пояснили в пресс-службе регуправления ФССП, ролик был записан в рамках проведения информационной акции "Узнай о своих долгах!". Она является традиционной.

Обычно приставы организуют мобильные офисы в оживленных местах и дают консультации. Например, 26 апреля такие пункты работали в Иркутске в сквере имени Кирова и на площади возле крупного торгово-развлекательного комплекса. На сей раз акция получила музыкальную поддержку.

"Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно", - сообщили в УФССП.

В клипе снялись сотрудницы аппарата регуправления. Песню, которая является кавером на песню украинской группы KAZKA "Плакала", исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.