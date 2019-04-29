Сибирские ученые создали "режущий" бактерии наноматериал

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН подтвердили свойства наночастиц, способных "разрезать" бактерии.

Вертикально-ориентированные пластинчатые наночастицы были получены в Институте неорганической химии (ИНХ) СО РАН. Научный сотрудник лаборатории функциональных пленок и покрытий ИНХ Иван Меренков рассказал, что способ их создания опробовали на гексагональном нитриде бора (h-BN) - материале, близком по строению к графиту. В результате изменения ориентации наночастиц h-BN материал приобрел новые свойства. Их изучением занялись в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ).

Как сообщает пресс-служба ИЦиГ, для тестирования антибактериальных свойств материала на его поверхность помещали каплю с бактериальной суспензией. После этого не все бактерии выживали. "При контакте с вертикально ориентированными наночастицами h-BN больше половины бактерий погибают", - сделали вывод ученые.

Они предположили, что подобный эффект связан с механическим повреждением клеточной мембраны бактерий при контакте с наночастицами h-BN. По словам старшего научного сотрудника лаборатории генной инженерии ИЦиГ Татьяны Фроловой, острые вершины частиц, подобно лезвиям ножей, наносят урон объектам, попавшим на них. Это открытие очень важно, говорит ученый, так как новый материал можно будет применять в качестве антибактериального покрытия медицинских инструментов.

Результаты работы обеих научных групп опубликованы в престижном издании "Nano Research".