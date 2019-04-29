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29.04.2019 13:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске модернизируют ускоритель частиц для лечения рака

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН завершили очередной этап модернизации ускорительного источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), перспективного метода лечения онкологии. По оценкам ученых, к 2022 году он будет готов к проведению доклинических испытаний.
Ускоритель БНЗТ ИЯФ СО РАН. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН Ускоритель БНЗТ ИЯФ СО РАН. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Ускоритель БНЗТ ИЯФ СО РАН. Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ИЯФ СО РНА Алла Сковородина, на данном этапе удалось увеличить ток протонного пучка с 5 до 8,5 миллиампер. В дальнейшем это позволит снизить почти в два раза время облучения пациентов, которое, согласно рекомендациям, должно составлять менее часа. Сейчас в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ведут разработку отечественного препарата для адресной доставки бора, который необходим для лечения онкологии методом БНЗТ.

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Эта технология основана на избирательном поражении клеток опухоли, благодаря концентрации в них введенного в организм бора. После облучения опухоли потоком эпитепловых нейтронов ядра бора поглощают их, в результате чего происходит реакция с большим энерговыделением, и больные клетки погибают. Пока что методика проверена лишь на ядерных реакторах, которые использовались в качестве источника нейтронов, но для использования в медицинских целях они не подходят. Необходимы ускорители заряженных частиц, компактные, безопасные, обеспечивающие лучшее качество нейтронного пучка.

- Эффективность работы метода в отношении опухолевых тканей показали эксперименты на клеточных культурах и лабораторных мышах. В ближайшее время будет решен вопрос об облучении более близких человеку по физиологическим параметрам млекопитающих, а именно кошек и собак, - отмечает заведующий лабораторией медико-биологических проблем бор-нейтронозахватной терапии НГУ, врач-нейрохирург, онколог, кандидат медицинских наук Владимир Каныгин.

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Сегодня проекты по созданию специализированных клиник для лечения рака с помощью БНЗТ реализуются в пяти точках мира, причем сразу три из них находятся в Японии. Еще один центр развивается в Китае, где ведутся совместные работы с новосибирским ИЯФ СО РАН и американской компанией TAE Life Sciences. Также проект специализированного комплекса реализуется Финляндии.

Однако в рамках программы развития новосибирского Академгородка обсуждается возможность проекта, целью которого станет внедрение в медицинскую практику уникальной технологии для борьбы с неизлечимыми формами рака. Этот проект также подразумевает под собой создание центра БНЗТ, оснащенного уникальным отечественным оборудованием.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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