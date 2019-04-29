На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей

В Ставропольском крае выясняют причину отравления 16 работников на одном из виноградных хозяйств. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел вечеров 28 апреля. В районную больницу села Левокумское поступили 16 человек, которые были задействованы на предприятии, занимающимся выращиванием винограда.

По предварительным данным, рабочие почувствовали себя плохо после того, как употребили самостоятельно купленные продукты.

Сейчас их жизни ничего не угрожает, а состояние оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза, а также бактериологическое и вирусологическое исследования.

- На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено, - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.