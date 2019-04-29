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29.04.2019 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае выясняют причину отравления 16 работников на одном из виноградных хозяйств. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел вечеров 28 апреля. В районную больницу села Левокумское поступили 16 человек, которые были задействованы на предприятии, занимающимся выращиванием винограда.

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По предварительным данным, рабочие почувствовали себя плохо после того, как употребили самостоятельно купленные продукты.

Сейчас их жизни ничего не угрожает, а состояние оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза, а также бактериологическое и вирусологическое исследования.

- На данный момент признаков, указывающих на совершение какого-либо преступления, не установлено, - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

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