Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

Как установил суд, в декабре 2009 года осужденный вступил в состав банды. 15 августа 2010 года он вместе с соучастниками убил таксиста и похитил его ВАЗ-2106. Преступники установили в автомобиле самодельное взрывное устройство и оставили его между кафе и жилым домом в Пятигорске. 17 августа СВУ сдетонировало. Пострадали 46 человек, а имуществу граждан и организаций был причинен значительный ущерб.

30 сентября того же года уже в Ставрополе преступники попытались совершить теракт точно таким же способом. Они убили таксиста, а его украденный ВАЗ-21074 оснастили взрывчаткой.

- Оставив тело собственника в салоне автомобиля, они также оснастили автомобиль самодельным взрывным устройством. Члены банды припарковали его возле кафе в Ставрополе, установив второе самодельное взрывное устройство с тыльной стороны кафе. Однако довести преступный умысел до конца не удалось по не зависящим от соучастников причинам, поскольку при транспортировке самодельных взрывных устройств возникли их конструктивные изменения, - пояснили в СК РФ.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ч. 3 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

Ранее уже были осуждены к срокам от 16 до 24 лет еще четверо участников этой банды. Сейчас по этому делу проходят еще два подозреваемых. Уголовное преследование в отношении двух лиц прекращено в связи с их смертью.