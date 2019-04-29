Новости

ЗАГС увеличивает площадки для торжественной регистрации брака 15:01
Путин рекомендовал вернуть украинское гражданство Саакашвили 14:58
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции 14:57
В Самаре суд вынес приговор пятерым сторонникам "Хизб ут-Тахрир" 14:55
Петербургские ученые нашли в Якутии следы древних черепах 14:51
Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве 14:41
Первое издание стихов Владимира Маяковского выставлено на торги 14:40
Каким будет "семейный" график детсадов и школ 14:37
Путин вручил Лановому "Героя труда” 14:35
Стало известно, в каких городах России начнутся продажи Opel 14:34
Историк архитектуры предложил установить на Нотр-Дам минарет вместо шпиля 14:28
Притворившийся Стэтхэмом мошенник "развел" британку на тысячи фунтов стерлингов 14:27
Исчезла одна из крупнейших колоний пингвинов в мире 14:25
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске 14:23
"С долгами жизни нет": Иркутские приставы сняли клип для неплательщиков 14:22
На Ямале возбудили дело о неправильном лечении младенца 14:21
Пострадавшая в ДТП певица МакSим впервые рассказала, как все произошло 14:20
В Италии финансово поддержат молодоженов, решивших венчаться в церкви 14:18
Лавров: 50 стран подключились к базе данных террористов, созданной ФСБ 14:15
МВД проверит нападение на автобус с футбольными фанатами под Уфой 14:10
В Сочи СК проверит гибель мужчины в результате взрыва 14:09
На Кубани завели дело о загрязнении почвы опасными веществами 13:59
Лукашенко призвал не закрывать глаза на конфликты в Европе 13:45
В школе Краснодара на уроке музыки спели "Владимирский централ" 13:41
Лавров: Освобождение задержанных в Сирии террористов стало бы преступлением 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

Фото: ТАСС
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика

Как установил суд, в декабре 2009 года осужденный вступил в состав банды. 15 августа 2010 года он вместе с соучастниками убил таксиста и похитил его ВАЗ-2106. Преступники установили в автомобиле самодельное взрывное устройство и оставили его между кафе и жилым домом в Пятигорске. 17 августа СВУ сдетонировало. Пострадали 46 человек, а имуществу граждан и организаций был причинен значительный ущерб.

30 сентября того же года уже в Ставрополе преступники попытались совершить теракт точно таким же способом. Они убили таксиста, а его украденный ВАЗ-21074 оснастили взрывчаткой.

- Оставив тело собственника в салоне автомобиля, они также оснастили автомобиль самодельным взрывным устройством. Члены банды припарковали его возле кафе в Ставрополе, установив второе самодельное взрывное устройство с тыльной стороны кафе. Однако довести преступный умысел до конца не удалось по не зависящим от соучастников причинам, поскольку при транспортировке самодельных взрывных устройств возникли их конструктивные изменения, - пояснили в СК РФ.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ч. 3 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

Ранее уже были осуждены к срокам от 16 до 24 лет еще четверо участников этой банды. Сейчас по этому делу проходят еще два подозреваемых. Уголовное преследование в отношении двух лиц прекращено в связи с их смертью.

Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
Косачев: Давление Запада не помешает отношениям России и Ирана
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
В Москве простились с Элиной Быстрицкой
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы