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29.04.2019 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уходят поэты

В Чечне умерла Лула Жумалаева
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
В Грозном на 60 году жизни скончалась поэтесса, публицист и переводчик Лула Жумалаева. В Чечне ее знали в основном как основателя и главного редактора журнала "Нана" (Мама).
Лула Жумалаева оставила нам свою поэзию, переводы лучшей чеченской прозы, свой гуманистический взгляд на мир. Лула Жумалаева оставила нам свою поэзию, переводы лучшей чеченской прозы, свой гуманистический взгляд на мир.
Лула Жумалаева оставила нам свою поэзию, переводы лучшей чеченской прозы, свой гуманистический взгляд на мир.

В 2012 году она наряду с Раисой Ахматовой была включена в Антологию Всемирной женской поэзии как представительница чеченской поэзии. Кроме того, это благодаря ее переводам русскоязычные читатели могут знакомиться с лучшими образцами чеченской прозы - "Поэмой Абсурда" Шарипа Цуруева, "Снов белые ночи" Мусы Бексултанова, "Писатель и война" Сайд-Хасана Кацаева, произведениями Саида Бадуева, Лечи Абдулаева.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Так исторически сложилось, что Чечня в сознании нечеченца ассоциируется в основном с чем-то военным и в наименьшей степени с литературой. А Лула Жумалаева (псевдоним - Лула Куни) всей своей жизнью доказывала, что это не так.

Чтобы не жить войной, отойти от нее как можно дальше, Лула издавала литературно-художественный, социально-культурологический женский журнал "Нана". И всегда считала, что "Женщина - родник нации, и если он замутнен, то это непоправимая беда, гибель нации. Поэтому так важно сегодня возродить нашу нравственность, поднять ее до прежних высот".

Согласитесь, что в такой воинственной и мужской республике, как Чечня, - это очень важно.

Общество Утраты Культура Литература Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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