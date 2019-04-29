В Грозном на 60 году жизни скончалась поэтесса, публицист и переводчик Лула Жумалаева. В Чечне ее знали в основном как основателя и главного редактора журнала "Нана" (Мама).

В 2012 году она наряду с Раисой Ахматовой была включена в Антологию Всемирной женской поэзии как представительница чеченской поэзии. Кроме того, это благодаря ее переводам русскоязычные читатели могут знакомиться с лучшими образцами чеченской прозы - "Поэмой Абсурда" Шарипа Цуруева, "Снов белые ночи" Мусы Бексултанова, "Писатель и война" Сайд-Хасана Кацаева, произведениями Саида Бадуева, Лечи Абдулаева.

Так исторически сложилось, что Чечня в сознании нечеченца ассоциируется в основном с чем-то военным и в наименьшей степени с литературой. А Лула Жумалаева (псевдоним - Лула Куни) всей своей жизнью доказывала, что это не так.

Чтобы не жить войной, отойти от нее как можно дальше, Лула издавала литературно-художественный, социально-культурологический женский журнал "Нана". И всегда считала, что "Женщина - родник нации, и если он замутнен, то это непоправимая беда, гибель нации. Поэтому так важно сегодня возродить нашу нравственность, поднять ее до прежних высот".

Согласитесь, что в такой воинственной и мужской республике, как Чечня, - это очень важно.