Музей Набокова в Санкт-Петербурге вновь открылся после ремонта

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в состав которого Музей Владимира Набокова входит с 2008 года, сообщила о том, что экспозиция вновь открылась после ремонта.

Напомним, музей закрылся 26 марта, однако ранее сроки возобновления работы не уточнялись.

Ремонт инициировала администрация Адмиралтейского района, однако не уведомила о нем руководство Музея. "Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить. Руководством (вуза) была достигнута договоренность с руководством районной администрации об изменении логистики ремонтных работ, которая позволила возобновить работу музея с 29 апреля", - цитирует ТАСС университет.

Теперь экспозиция, занимающая первый этаж дома, ранее принадлежавшего семье Набоковых (Большая Морская улица, 47), будет работать в штатном режиме - со вторника по субботу (кроме праздничных дней). Однако в честь открытия, которое пришлось на понедельник, руководство сделало исключение и распахнуло двери Музея для посетителей.