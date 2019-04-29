Опубликована деловая программа ПМЭФ-2019

Опубликована расширенная программа Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019), который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня 2019 года.

Главная тема форума, который состоит из четырех тематических блоков, в этом году - "Формируя повестку устойчивого развития". В рамках трека "Мировая экономика в поисках баланса" состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам глобального макроэкономического развития, таким как изменения в структуре мировой экономики и торговли в эпоху цифровизации, конкуренция и регулирование на потребительском рынке, баланс коммерческих целей и задач устойчивого развития в бизнесе.

В треке "Российская экономика: реализуя цели национального развития" рассмотрят пути стимулирования экономического роста как основы достижения национальных целей развития. В рамках данного направления пройдут сессии, посвященные привлечению инвестиций в национальные проекты, качеству инвестиционной среды и защите прав инвесторов, продвижению высокотехнологичного российского экспорта.

Сессии по направлению "Технологии, приближающие будущее" будут посвящены возможностям и вызовам, которые следуют за развитием технологий и цифровой трансформацией экономики. Дискуссии затронут вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке. Дискуссии в треке "Человек - прежде всего" коснутся роли образования и подготовки кадров для экономики будущего, значения социальных коммуникаций для целей устойчивого развития, равенства возможностей в эпоху цифровой экономики и использования технологий для трансформации здравоохранения и других сфер жизни человека.

"Программа составлена на основе тщательного анализа современных тенденций в развитии всех отраслей глобальной экономики. Благодаря работе экспертов, ученых, профессиональных и общественных объединений дискуссии в рамках деловой программы ПМЭФ ежегодно становятся ключом к решению важнейших проблем мирового экономического развития. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.