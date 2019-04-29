Петербургские ученые нашли в Якутии следы древних черепах

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили в Якутии окаменевшие останки древних черепах. Предположительно, они жили здесь около 130 миллионов лет назад.

Об этом ТАСС рассказал ученый-палеонтолог доцент университета Павел Скучас. Он отметил, что это самая северная находка неморских черепах, какую вообще удалось обнаружить исследователям. Окаменелости нашли в ходе экспедиции в Сунтарский район близ реки Вилюй в местонахождении Тээтэ.

Кроме того, российские и немецкие ученые-палеонтологи обнаружили в Якутии и ранее неизвестную саламандру. Как отметил Павел Скучас, большинство древних саламандр такого эволюционного уровня вымерли еще в юрский период. Однако ученые находят останки этих примитивных животных в более поздних отложениях - мелового периода, на известном местонахождении динозавров у села Шестаково Кемеровской области. "Новая якутская находка стала очередным доказательством того, что территория Сибири представляла собой место, где выживали юрские формы, живые ископаемые своего времени", - уверен ученый.

Что касается обнаруженных останков черепах, то теперь специалисты будут выяснять, как они смогли приспособиться к условиям зимней темноты и летним белым ночам на данной территории.