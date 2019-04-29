В Архангельской области почти в два раза вырастут ЕДВ

В Поморье повысят ежемесячные денежные выплаты для ветеранов, тружеников тыла и жертв политических репрессий. К 2020 году их сумма составит 856 рублей.

Как сообщает правительство региона, повышение будет происходить поэтапно: с 1 октября 2019 года размер выплаты увеличат на 200 рублей, а с 1 января 2020-го - еще на столько же. В итоге ЕДВ вырастет почти в два раза.

- Мы давно работаем над повышением размера ежемесячной денежной выплаты. Развитие экономики региона, налоговые поступления в бюджет сегодня позволяют нам поэтапно решить эту задачу, - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Такой мерой социальной поддержки пользуются свыше 200 тысяч жителей Поморья. Повышение ЕДВ потребует дополнительных бюджетных расходов: в этом году понадобится более 127 миллионов рублей, в 2020-м - свыше 900 миллионов рублей.

Рост этих выплат не повлияет на другие меры соцподдержки - например, компенсацию коммунальных расходов.