В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

В Петербурге на перекрестке улицы Белинского и Литейного проспекта иномарка сбила 9-летнюю девочку. Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Установлено, что школьница была на улице вместе с родителями. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 24-летний водитель Chevrolet Aveo отвлекся на перекрестке.

Сейчас региональное управление ГИБДД проводит проверку по данному факту.