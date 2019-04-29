В Череповце служебная собака нашла двух пропавших школьниц

В Вологодской области служебная овчарка помогла полицейским найти двух пропавших девочек. Они прятались в подъезде.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, из специализированного центра сбежали две 11-летние девочки. Они пошли в школу и не вернулись.

Дежурный центра сообщил о ЧП в полицию. Поиск девочек начался сразу же. Опросив дежурного, полицейские составили список мест, где могут находиться школьницы. В одну из локации направили кинолога со служебной овчаркой по кличке Интегра.

Собака взяла след на улице Ленина, указала на один из подъездов. Девочки находились внутри.

Сейчас школьницы доставлены в центр, с ними общается социальный педагог. В учреждении устанавливают все обстоятельства побега.