В Калининград на пасхальную ярмарку приедут монахи из Сирии

Международная православная пасхальная выставка-ярмарка "Русский край-2019" пройдет в Калининграде при поддержке епархии Русской Православной церкви с 3 по 12 мая.

В "Кловер Сити-Центр" на площади Победы съедутся представители храмов и монастырей из России, Сирии, Черногории, Украины, Грузии, Греции, Палестины. Калининградцы и гости города на протяжении десяти дней смогут посетить многочисленные ярмарочные павильоны и зарядиться весенним пасхальным настроением.

Участники привезут из своих приходов самые разнообразные товары: белевскую пастилу, алтайские травы, костромской лен, монастырский мед, православную литературу, иконы, крымские специи, сакские грязи, камчатских крабов, натуральные масла, травяные чаи, сладости, сувениры.

Впервые на выставке пройдет дегустация иван-чая из Сибири, Алтая, Нижегородской и Ивановской областей. А также можно будет отведать кунжутное, льняное и кедровое масло, но не магазинное, а сыродавленное, прямо из-под пресса, приготовленное на глазах посетителей.