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29.04.2019 08:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Волховском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 100-м километре трассы "Кола". В автомобиль Nissan Teana врезались с интервалом в несколько секунд машины Chery, Nissan X-Trail и Renault.

На севере Петербурга два человека погибли в автокатастрофе

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что Nissan Teana от ударов загорелся. В региональном управлении ГИБДД уточняют, что в результате ДТП водитель этой иномарки скончался на месте происшествия.

Сильный удар пришелся по автомобилю Chery. Водитель этой иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести в больницу доставлены пассажиры Chery: 17-летняя девушка, а также трое молодых людей.

Сейчас ГИБДД проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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