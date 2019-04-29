В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали

В Волховском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 100-м километре трассы "Кола". В автомобиль Nissan Teana врезались с интервалом в несколько секунд машины Chery, Nissan X-Trail и Renault.

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что Nissan Teana от ударов загорелся. В региональном управлении ГИБДД уточняют, что в результате ДТП водитель этой иномарки скончался на месте происшествия.

Сильный удар пришелся по автомобилю Chery. Водитель этой иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести в больницу доставлены пассажиры Chery: 17-летняя девушка, а также трое молодых людей.

Сейчас ГИБДД проводит проверку всех обстоятельств случившегося.