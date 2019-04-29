В Петербурге продлили арест экс-чиновнику Ростехнадзора

Бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову продлили арест до 11 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено в отношении обвиняемого, которому инкриминируется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Вторым фигурантом этого уголовного дела является дочь Григория Слабикова Елена. Она находится под домашним арестом.

По версии следствия, в период с 1 декабря 2009 года по 25 октября 2017-го Слабиков, его дочь и иные лица путем обмана, злоупотребив доверием руководителей саморегулируемых строительных организаций, похитили денежные средства компенсационных фондов и членских взносов на сумму 5 612 016 698 рублей 12 копеек. Слабикову предъявлено обвинение в окончательной редакции. На текущий момент он и его защитники ознакомились с 44 томами уголовного дела из 188.

На заседании сам Слабиков, его адвокаты, а также представители потерпевших просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд принял иное решение.