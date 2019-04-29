В Петербурге ветеранов поздравят праздничным концертом

9 мая в Петербурге в историческом парке "Россия - моя история" пройдет праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба учреждения, с 13.00 на сцене будут звучать песни военных лет, в холле организуют танцплощадку.

Уже сейчас на территории исторического парка размещена военная настоящая боевая техника времен Великой Отечественной войны. В частности, посетители могут увидеть легендарный грузовой автомобиль ЗИС-5, зенитные установки и бронированную огневую точку.

Ко Дню Победы в историческом парке откроется выставка "Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград", на которой будут представлены подлинные предметы времен Великой Отечественной войны. Ряд экспонатов привезли из школьных музеев Петербурга и Ленинградской области, некоторыми артефактами поделились частные коллекционеры.

Вход на концерт 9 мая свободный для всех категорий граждан. В историческом парке отмечают, что ветеранам Великой Отечественной войны в знак благодарности будут вручены цветы, а все гости получат памятные открытки.