В Сыктывкаре "Российская газета" и БНК устроят совместную уборку

В Сыктывкаре 30 апреля и 1 мая журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК вымоют памятник Ивану Куратову, основоположнику коми литературы, а также приведут в порядок Кировский парк.

Уборка памятника силами общественности традиционно проводится 30 апреля. В этот раз помимо журналистов в акции примут участие коллективы театров оперы и балета, национального музыкально-драматического, филармонии, члены Союза писателей Коми, сотрудники национального музея, а также студенты колледжа искусств. Планируется отмыть не только памятник, но и провести уборку на Театральной площади и на улице Коммунистической.

- У нас в Петербурге есть традиция после зимы мыть памятник Петру I на Сенатской площади. В этом есть особый смысл, ведь Медный всадник - это символ Северной столицы. У Сыктывкара свои, не менее важные, символы, и памятник Ивану Алексеевичу Куратову - один из них. Так почему бы не начать весенний субботник с того, чтобы почистить памятник поэту от зимней грязи и пыли? Надеюсь, мы положим начало доброй традиции, а кого-то, возможно, и вдохновим на новые идеи и хорошие дела, - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Во время "Театральной" уборки собравшихся ждет яркая культурная программа. Так, члены республиканского Союза писателей прочитают стихи Ивана Куратова, а главный редактор журнала "Арт" Павел Лимеров познакомит сыктывкарцев с интересными фактами и биографии писателя. К слову, в этом году Республика Коми отмечает 180-летие со дня рождения Ивана Куратова.

На следующий день в Кировском парке пройдет "Маевка" - масштабная уборка территории, в которой сможет принять участие любой желающий. Всем пришедшим волонтеры раздадут грабли, перчатки и мусорные пакеты.

- Мы организуем не субботник, а социально-экологическую акцию. Объемы и задачи никто не ставит, мы просто призываем горожан прогуляться по парку и прибрать его. Участие в нашей "Маевке" - добровольное. Чуть-чуть поработаем и отдохнем под выступления творческих коллективов Сыктывкара, - прокомментировал главный редактор БНК Алексей Лазарев.

На "Маевке" будет работать несколько площадок. Так, в центре Кировского парка пройдет концерт ансамбля "Пламя 21", вести программу будет известный шоумен Константин Басков. В спортивной зоне праздника пройдет мастер-зарядка от мастеров тхэквондо. На экоплощадке гостей ждут тренинг по раздельному сбору мусора, молодежный квест и экотропа, отдельную площадку займет "Фотосушка" - между деревьями парка будут развешаны снимки из заповедников Республики Коми. Также на "Маевке" будет организован сбор пластика, макулатуры, батареек и ртутных градусников. Любители селфи смогут прямо в парке распечатать снимки, сделанные на площадках "Маевки". Плюс ко всему на фестивале будет зона буккросинга и обучения коми-языку. Праздник продлится до самого вечера.