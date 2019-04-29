В Сыктывкаре "Российская газета" и БНК устроят совместную уборку

Новости

В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель 20:53
Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят 19:43
В Мурманске появятся две рыбоперерабатывающие фабрики 19:31
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" 19:28
Володин возглавил Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы" 19:04
Лавров прокомментировал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму 19:02
"Газпром" оспорил арест активов в Люксембурге из-за "Нафтогаза" 18:54
В Уфе назвали причину смерти семьи из пяти человек 18:37
В Нижнем Тагиле сироте дали жилье без пола и с заколоченными окнами 18:30
На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей 18:28
Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400 18:17
Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника" 18:15
Путину рассказали о будущем улове сардин 18:12
ФСБ разоблачила ячейку "ИГ" в Подмосковье 18:12
На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки 18:05
"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году 18:03
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
Под Ярославлем преступная группа осуждена за насилие над детьми 17:52
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали 17:50
Житель ДФО получил Героя Труда за возобновление промысла сардины иваси 17:49
Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам 17:45
Еще одного судью из Анапы лишили полномочий 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сыктывкаре "Российская газета" и БНК устроят совместную уборку

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар )
В Сыктывкаре 30 апреля и 1 мая журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК вымоют памятник Ивану Куратову, основоположнику коми литературы, а также приведут в порядок Кировский парк.
Фото: Андрей Циликов
Сто лет "Пролетарской фотографии" в Старой Руссе отметили фестивалем

Уборка памятника силами общественности традиционно проводится 30 апреля. В этот раз помимо журналистов в акции примут участие коллективы театров оперы и балета, национального музыкально-драматического, филармонии, члены Союза писателей Коми, сотрудники национального музея, а также студенты колледжа искусств. Планируется отмыть не только памятник, но и провести уборку на Театральной площади и на улице Коммунистической.

- У нас в Петербурге есть традиция после зимы мыть памятник Петру I на Сенатской площади. В этом есть особый смысл, ведь Медный всадник - это символ Северной столицы. У Сыктывкара свои, не менее важные, символы, и памятник Ивану Алексеевичу Куратову - один из них. Так почему бы не начать весенний субботник с того, чтобы почистить памятник поэту от зимней грязи и пыли? Надеюсь, мы положим начало доброй традиции, а кого-то, возможно, и вдохновим на новые идеи и хорошие дела, - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Во время "Театральной" уборки собравшихся ждет яркая культурная программа. Так, члены республиканского Союза писателей прочитают стихи Ивана Куратова, а главный редактор журнала "Арт" Павел Лимеров познакомит сыктывкарцев с интересными фактами и биографии писателя. К слову, в этом году Республика Коми отмечает 180-летие со дня рождения Ивана Куратова.

На следующий день в Кировском парке пройдет "Маевка" - масштабная уборка территории, в которой сможет принять участие любой желающий. Всем пришедшим волонтеры раздадут грабли, перчатки и мусорные пакеты.

Фото: Пресс-служба Архангельской областной библиотеки имени Добролюбова
В Архангельске выбрали лучшие книги года

- Мы организуем не субботник, а социально-экологическую акцию. Объемы и задачи никто не ставит, мы просто призываем горожан прогуляться по парку и прибрать его. Участие в нашей "Маевке" - добровольное. Чуть-чуть поработаем и отдохнем под выступления творческих коллективов Сыктывкара, - прокомментировал главный редактор БНК Алексей Лазарев.

На "Маевке" будет работать несколько площадок. Так, в центре Кировского парка пройдет концерт ансамбля "Пламя 21", вести программу будет известный шоумен Константин Басков. В спортивной зоне праздника пройдет мастер-зарядка от мастеров тхэквондо. На экоплощадке гостей ждут тренинг по раздельному сбору мусора, молодежный квест и экотропа, отдельную площадку займет "Фотосушка" - между деревьями парка будут развешаны снимки из заповедников Республики Коми. Также на "Маевке" будет организован сбор пластика, макулатуры, батареек и ртутных градусников. Любители селфи смогут прямо в парке распечатать снимки, сделанные на площадках "Маевки". Плюс ко всему на фестивале будет зона буккросинга и обучения коми-языку. Праздник продлится до самого вечера.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад "Российская газета" СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Республика Коми Сыктывкар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
"Газпром" оспорил попытки Дании помешать "Северному потоку-2"
Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС
ФСБ обезвредила законспирированную террористическую ячейку в Подмосковье
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"