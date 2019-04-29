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29.04.2019 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вологодские поисковики нашли останки военного летчика Григория Ярового

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Вологодское объединение поисковиков Фото: Вологодское объединение поисковиков
Фото: Вологодское объединение поисковиков

Члены Вологодского объединения поисковиков разыскивают родственников летчика, участника Великой Отечественной войны - Григория Ярового. Ранее он считался пропавшим без вести.

Фото: Поисковое объединение "Дон"
Под Воронежем нашли экипаж самолета, погибшего 78 лет назад

Как сообщили "РГ" в Вологодском объединении поисковиков, останки бойца обнаружили в ходе межрегиональной поисковой экспедиции "Вороново-2019" совместно с отрядом специального поиска "Крылья Родины". Останки принадлежат гвардии младшему лейтенанту Григорию Абрамовичу Яровому, 1922 года рождения. Он - уроженец Новосибирской, а ныне Кемеровской области, жил по адресу: город Тайга, улица Карла Маркса, дом 139. Отца звали Абрам Никитич Яровой.

Известно, что погибший воин пропал без вести 26 мая 1943 года. Как выяснили поисковики по архивным данным, гвардии младший лейтенант Яровой не вернулся с боевого задания, полет осуществлялся на самолете Як-7Б № 2581.

Вологодские поисковики надеются, что откликнется кто-то из родственников погибшего летчика.

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