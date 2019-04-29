Баскетбольный клуб "Химки" стал лауреатом премии "Спорт и Россия"

Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) стал лауреатом ежегодной национальной премии "Спорт и Россия". Церемония вручения наград в различных номинациях проходила в Сочи.

"Спорт и Россия" - это не только премия, но и форум одновременно "в области поддержки спорта и здорового образа жизни". Основные цели и задачи проекта следующие: поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в стране; создать площадку для обмена опытом и успешными практиками; наладить и укрепить связи среди профессионального сообщества; выявить лидеров в области продвижения спорта в России; систематизировать проекты в области поддержки и развития спорта; способствовать развитию и повышению уровня спортивной инфраструктуры в России, повышению интереса представителей бизнеса к спорту как к важной составляющей маркетинга.

На церемонии-2019 БК "Химки" стал лауреатом в номинации "Лучший молодежный спортивный проект года". Если конкретнее, то клуб награжден за эффективное функционирование собственной академии, в системе которой готовятся молодые перспективные баскетболисты, развиваются команды различных возрастов ближайшего резерва.

Это единственный в отечественном баскетболе молодежный проект, который включает в себя все ступени развития и воспитания игроков, начиная от спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) и заканчивая фарм-клубом и основной командой. В сезоне 2018/19 одним из главных успехов Академии стала победа команды "Химки-2" в Единой молодежной Лиге ВТБ.

Вот как прокомментировал победу в престижной номинации генеральный директор БК "Химки", известный в прошлом игрок сборной России и ряда клубов столичного региона Павел Астахов:

- Приятно, что работа Академии нашего клуба была высоко оценена профессиональным сообществом. Для "Химок" вопрос воспитания собственного резерва - один из приоритетных. Работа с молодежным проектом непростая, и все мы, руководители, менеджеры, тренеры вкладываем в нее душу. Мы счастливы, когда побеждает наша молодежь. Но нашей главной целью мы считаем - появление собственных воспитанников на самом высоком уровне - в основной команде. Продолжаем работу в этом направлении и благодарим всех, кто поддерживает наш проект - правительство региона, спонсоров.

Отметим, что церемонию вел известный спортивный тележурналист, комментатор Виктор Гусев, среди почетных гостей были популярные спортсмены - футболист Дмитрий Сычев, лыжник Александр Легков и другие.