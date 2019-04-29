Крым возглавил медиарейтинг инвестпривлекательности регионов России

Республика Крым в марте 2019 года возглавила медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ, разработанный Агентством стратегических инициатив совместно с компанией "Медиалогия" и коммуникационной группой Publicity. Второе и третье места, как сообщает ТАСС, распределили соответственно Московская область и Москва. Далее следуют Красноярский и Приморский край.

Лидирующую позицию Крыма в рейтинге эксперты объясняют ростом в 7,7 раза объема инвестиций в основной капитал на душу населения за пять лет. По итогам прошлого года вложения в экономику республики достигли 296 миллиардов рублей.

Способствовал повышению медиарейтинга РК не только рост инвестиций и реализация масштабных инвестпроектов, но и грамотная информационная работа. В частности, позитивно отразился на имидже Ялтинский экономический форум, прошедший в апреле. На нем, напомним, было подписано 102 соглашения и меморандума на общую сумму 215 миллиардов рублей.

Для сравнения, Московская область, занявшая второе место в медиарейтинге, в прошлом году подписала инвестсоглашений на сумму 45,1 миллиарда рублей, часть которых предусматривает расширение уже действующего бизнеса на территории региона.

Третье место Москве обеспечило участие в выставке MIPIM в Каннах, где город презентовал интерактивный мобильный комплекс "Карта Москвы". Он позволяет в доступной форме ознакомиться с ключевыми градостроительными проектами столицы.

Справка "РГ"

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.