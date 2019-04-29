Лавров прокомментировал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

Продвигаемые украинскими властями в ЮНЕСКО резолюции по Крыму не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО, которое было посвящено 65-летию вступления России в организацию. Слова министра приводит ТАСС.

"Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове", - заявил министр

Лавров констатировал, что в последнее время множатся попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО и использовать ее для сведения счетов с неугодными государствами.

"Мы сталкиваемся с этим в области спорта и антидопинга, где сиюминутные расчеты зачастую берут верх над олимпийскими идеалами, над принципами честной игры", - отметил дипломат.