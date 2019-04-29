На Дону открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

Первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики в упрощенном порядке открылся в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя по вопросам миграции ГУ МВД по региону Кирилла Адзинова.

Пока центр работает в тестовом режиме в городе Новошахтинске. Первые документы от жителей республики уже приняты.

Пока центр может принимать до 200 заявлений в день. К слову, люди могут сдать документы по месту жительства. Представители соответствующих служб доставят их в центр выдачи. Однако за самим паспортом новоиспеченный гражданин России должен явиться лично.