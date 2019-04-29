В течение 10 лет компания участвовала в реализации инвестиционного соглашения с администрацией Краснодарского края в целях кардинального улучшения уровня оказания медицинской помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью. Итогом стало создание диализных центров мирового уровня: в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Сочи, Туапсе, Ейске и станице Фастовецкой.
В центрах получают помощь в рамках программы ОМС более 1000 жителей Кубани, а также гости края. Только в 2018 году услугами центров воспользовались пациенты из 66 регионов. Компания убедительно демонстрирует социальную направленность своей работы, но, несмотря на это, ей пришлось столкнуться с определенными трудностями.
В 2017 году ТФОМС Краснодарского края провел проверку деятельности компании в 2014-2016 годах. Компанию обвинили в нецелевом использовании средств ОМС. Сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу.
- По факту нецелевого использования средств возникают вопросы, - говорит управляющий партнер Адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит. - Являются ли, например, расходы на транспортировку пациентов нецелевыми? Ведь компания реализует права пациентов на доступность медицинской помощи и выбор медицинской организации. Не везде предусмотрено прямое сообщение общественным транспортом с клиниками, при этом жизнь пациента зависит от данной помощи. Питание необходимо пациентам в соответствии с особенностями патологии. Такие затраты не запрещены законом, но ограничены в Краснодарском крае. В любом случае надо учитывать соотношение результата использования средств с целью, которая была определена при их выделении, как это предусмотрено Бюджетным кодексом РФ.
Но парадоксальность спора между компанией и ТФОМС не в этом. В жалобе, направленной в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань" указывает, что нецелевое, с точки зрения ТФОМС, использование средств было выявлено не фондом, а самой компанией. Еще до проведения проверки компания внесла изменения в данные учета и возвратила денежные средства в состав средств ОМС.
При этом самостоятельно выявленные нарушения выразились в осуществлении затрат по статьям расходов, предусмотренных федеральным законом, но не предусмотренных тарифным соглашением Краснодарского края. Вместе с тем средства ОМС были затрачены на обеспечение пациентов, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Восстановленные денежные средства были направлены на оплату лекарств для пациентов по программе ОМС.
Таким образом, денежные средства были доведены до конечного получателя - пациента. Тем не менее ТФОМС не удовлетворил порядок возврата средств в систему ОМС. ТФОМС считает, что компания обязана в очередной раз направить денежные средства в том же размере, но теперь на счет ТФОМС Краснодарского края.
- Взыскание с компании денег при таких обстоятельствах - чрезмерная карательная мера, которая противоречит не только здравому смыслу, но и судебной практике, сложившейся в других регионах России. Компания опасается, что суть этого спора раскрыта не будет и последует формальное решение, - считает адвокат Пустовит.
Организации компании "Фрезениус Медикал Кеа" успешно работают в 33 субъектах, но нигде столь масштабных проблем, как в Краснодарском крае, нет. А ведь правила игры, установленные федеральным законодательством, должны быть одинаковы для всех. Почему такая практика сложилась именно на Кубани? Здесь так рьяно радеют за бюджет, что это уже не укладывается в понятия логики и объективности? А быть может, за этим стоит некий частный интерес? Можно только гадать, в чем тут дело. Но, если такие инвесторы уйдут, мы потеряем не только деньги, но и технологии европейского уровня. Такая ситуация не способствует улучшению инвестиционного климата в регионе.
В связи с потребностью населения в жизненно важной помощи компания даже в этих обстоятельствах собиралась вкладывать инвестиции в краевую медицину. Сумма инвестиций, уже направленных компанией на развитие диализных центров, превысила 1,1 миллиарда рублей. Рабочие места получили 428 специалистов. В перспективе компания рассматривает вопросы открытия центра и расширения спектра услуг на базе Краснодарского диализного центра.
Если спорная ситуация с ТФОМС будет развиваться в негативном ключе, потеря такого инвестора, несмотря ни на что продолжающего работать в России, может повлечь серьезные социальные последствия - обеспечение сотен людей жизненно важной помощью может быть прекращено.