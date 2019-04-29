Диагноз "хроническая почечная недостаточность" еще недавно звучал как приговор, но наука не стоит на месте. Заместительная почечная терапия нередко единственная надежда пациентов. Такие медицинские услуги оказывает ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань" - подразделение всемирной сети диализных центров в Краснодарском крае. Тысячам пациентов компания "Фрезениус Медикал Кеа" дала шанс на жизнь. Однако сегодня немецкая фирма сама оказалась в непростой ситуации.

В течение 10 лет компания участвовала в реализации инвестиционного соглашения с администрацией Краснодарского края в целях кардинального улучшения уровня оказания медицинской помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью. Итогом стало создание диализных центров мирового уровня: в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Сочи, Туапсе, Ейске и станице Фастовецкой.

Сумма инвестиций, направленных компанией на развитие диализных центров, превысила 1,1 млрд рублей. Рабочие места получили 428 специалистов

В центрах получают помощь в рамках программы ОМС более 1000 жителей Кубани, а также гости края. Только в 2018 году услугами центров воспользовались пациенты из 66 регионов. Компания убедительно демонстрирует социальную направленность своей работы, но, несмотря на это, ей пришлось столкнуться с определенными трудностями.

В 2017 году ТФОМС Краснодарского края провел проверку деятельности компании в 2014-2016 годах. Компанию обвинили в нецелевом использовании средств ОМС. Сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу.

- По факту нецелевого использования средств возникают вопросы, - говорит управляющий партнер Адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит. - Являются ли, например, расходы на транспортировку пациентов нецелевыми? Ведь компания реализует права пациентов на доступность медицинской помощи и выбор медицинской организации. Не везде предусмотрено прямое сообщение общественным транспортом с клиниками, при этом жизнь пациента зависит от данной помощи. Питание необходимо пациентам в соответствии с особенностями патологии. Такие затраты не запрещены законом, но ограничены в Краснодарском крае. В любом случае надо учитывать соотношение результата использования средств с целью, которая была определена при их выделении, как это предусмотрено Бюджетным кодексом РФ.

Но парадоксальность спора между компанией и ТФОМС не в этом. В жалобе, направленной в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань" указывает, что нецелевое, с точки зрения ТФОМС, использование средств было выявлено не фондом, а самой компанией. Еще до проведения проверки компания внесла изменения в данные учета и возвратила денежные средства в состав средств ОМС.

При этом самостоятельно выявленные нарушения выразились в осуществлении затрат по статьям расходов, предусмотренных федеральным законом, но не предусмотренных тарифным соглашением Краснодарского края. Вместе с тем средства ОМС были затрачены на обеспечение пациентов, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Восстановленные денежные средства были направлены на оплату лекарств для пациентов по программе ОМС.

Таким образом, денежные средства были доведены до конечного получателя - пациента. Тем не менее ТФОМС не удовлетворил порядок возврата средств в систему ОМС. ТФОМС считает, что компания обязана в очередной раз направить денежные средства в том же размере, но теперь на счет ТФОМС Краснодарского края.

Если такие инвесторы уйдут, мы потеряем не только деньги, но и технологии европейского уровня. Такая ситуация не способствует улучшению инвестиционного климата в регионе

- Взыскание с компании денег при таких обстоятельствах - чрезмерная карательная мера, которая противоречит не только здравому смыслу, но и судебной практике, сложившейся в других регионах России. Компания опасается, что суть этого спора раскрыта не будет и последует формальное решение, - считает адвокат Пустовит.

Организации компании "Фрезениус Медикал Кеа" успешно работают в 33 субъектах, но нигде столь масштабных проблем, как в Краснодарском крае, нет. А ведь правила игры, установленные федеральным законодательством, должны быть одинаковы для всех. Почему такая практика сложилась именно на Кубани? Здесь так рьяно радеют за бюджет, что это уже не укладывается в понятия логики и объективности? А быть может, за этим стоит некий частный интерес? Можно только гадать, в чем тут дело. Но, если такие инвесторы уйдут, мы потеряем не только деньги, но и технологии европейского уровня. Такая ситуация не способствует улучшению инвестиционного климата в регионе.

В связи с потребностью населения в жизненно важной помощи компания даже в этих обстоятельствах собиралась вкладывать инвестиции в краевую медицину. Сумма инвестиций, уже направленных компанией на развитие диализных центров, превысила 1,1 миллиарда рублей. Рабочие места получили 428 специалистов. В перспективе компания рассматривает вопросы открытия центра и расширения спектра услуг на базе Краснодарского диализного центра.

Если спорная ситуация с ТФОМС будет развиваться в негативном ключе, потеря такого инвестора, несмотря ни на что продолжающего работать в России, может повлечь серьезные социальные последствия - обеспечение сотен людей жизненно важной помощью может быть прекращено.