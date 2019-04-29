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29.04.2019 19:13
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В тестовом режиме

Открыт центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
29 апреля в Ростовской области начался прием документов от представителей Луганской народной республики для выдачи жителям ЛНР паспортов РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ", в отделе информации и общественных связей управления МВД по Ростовской области, эта работа в тестовом режиме сейчас ведется в отделении отдела управления по вопросам миграции МВД России по Ростовской области в городе Новошахтинске.

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- Осуществляется прием документов от официальных представителей Луганской народной республики. При этом подчеркиваю, что не граждане привозят и отдают нам документы, а официальные представители ЛНР. Речь идет о сотрудниках МВД ЛНР. Они собирают весь необходимый пакет документов, а затем привозят его сюда. Здесь в течение трех месяцев документы будут обрабатываться и в случае положительного решения граждане будут приглашаться в Россию, и уже тогда их приведут к присяге и выдадут им документы граждан РФ, - рассказывает начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Ростовской области Константин Розин.

Где и когда будет осуществляться прием документов от представителей ДНР, пока не сообщается. Между тем жители ДНР также рассказали корреспонденту "РГ", что в республике идет подготовительная работа по выдаче российских паспортов.

- Нам бы очень они пригодились. Проще стало бы пересекать границу, передвигаться по России, устраиваться на работу, поступать в вузы, - говорят жители Донецка.

В мире экс-СССР Украина Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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