Открыт центр выдачи паспортов жителям ЛНР

29 апреля в Ростовской области начался прием документов от представителей Луганской народной республики для выдачи жителям ЛНР паспортов РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ", в отделе информации и общественных связей управления МВД по Ростовской области, эта работа в тестовом режиме сейчас ведется в отделении отдела управления по вопросам миграции МВД России по Ростовской области в городе Новошахтинске.

- Осуществляется прием документов от официальных представителей Луганской народной республики. При этом подчеркиваю, что не граждане привозят и отдают нам документы, а официальные представители ЛНР. Речь идет о сотрудниках МВД ЛНР. Они собирают весь необходимый пакет документов, а затем привозят его сюда. Здесь в течение трех месяцев документы будут обрабатываться и в случае положительного решения граждане будут приглашаться в Россию, и уже тогда их приведут к присяге и выдадут им документы граждан РФ, - рассказывает начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Ростовской области Константин Розин.

Где и когда будет осуществляться прием документов от представителей ДНР, пока не сообщается. Между тем жители ДНР также рассказали корреспонденту "РГ", что в республике идет подготовительная работа по выдаче российских паспортов.

- Нам бы очень они пригодились. Проще стало бы пересекать границу, передвигаться по России, устраиваться на работу, поступать в вузы, - говорят жители Донецка.