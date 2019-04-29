По Крымскому мосту проехали более 4,8 миллиона автомобилей

По Крымскому мосту за одиннадцать с половиной месяцев с момента его открытия в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств, в том числе 450 тысяч грузовиков и 55 тысяч автобусов. Об этом заявлено на очередном заседании Общественного совета по строительству Крымского моста.

Таким образом, с 16 мая 2018 года, менее чем за год после открытия, по автодорожной части моста проехали в три раза больше машин, чем перевезла Керченская переправа за весь 2017 год. Как отмечают в инфоцентре "Крымский мост", среднесуточный трафик на мосту сейчас 10 тысяч транспортных средств. 1,3 миллиона машин проехали через Керченский пролив с начала 2019 года.

При этом рекорд суточного трафика поставлен 12 августа 2018 года: тогда за 24 часа между берегами проехали 33359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее - 12241 транспортных средств).