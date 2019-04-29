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29.04.2019 11:04
Проект: В регионах

В Стамбуле обсудили вопросы привлечения инвестиций в Адыгею

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Стамбуле официальная делегация Адыгеи под руководством главы РА Мурата Кумпилова приняла участие в бизнес-форуме. Он состоялся в Комитете внешнеэкономических связей Турции (DEIK).
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

С целью расширения портфеля совместных проектов руководство Адыгеи представило участникам форума инвестиционный и экономический потенциал республики.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея представила в Турции инвестиционный потенциал региона

Представителей бизнес-сообщества Адыгеи и Турции приветствовали член правления Турецко-Российского делового совета, председатель делового комитета по ЮФО РФ Дженгиз Гюль, глава РА Мурат Кумпилов и торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин.

Открывая форум, Дженгиз Гюль отметил, что в число первой пятерки стран для экономического сотрудничества Турции входит Россия.

"Считаю, что наше сообщество должно внести свой вклад в укрепление экономических связей стран. Приглашаю всех инвесторов использовать инвестиционный потенциал Адыгеи. Нам важно расширить сотрудничество с этим регионом. Здесь много преимуществ для увеличения товарооборота, инвестиций в туризм, в агропромышленный сектор. С удовольствием принимаем приглашение главы Адыгеи и посетим с деловым визитом республику", - отметил Дженгиз Гюль.

Торговый представитель РФ также приветствовал стремление Адыгеи и Турции к многоплановому сотрудничеству.

"Турецкая Республика остается одним из ключевых партнеров нашей страны. И существенную роль в этом занимает межрегиональное сотрудничество. Поэтому мы поддерживаем намерения Адыгеи к новым деловым контактам с Турцией", - обратился к участникам форума Айдар Гашигуллин.

Глава Адыгеи поблагодарил посольство РФ, торгпредство РФ в Турции и Турецко-Российский деловой совет за внимание к республике. Мурат Кумпилов выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст дополнительный импульс расширению деловых, социальных, образовательных, экономических и культурных контактов.

"С Турцией нас связывает множество исторических, гуманитарных и социально-экономических событий и отношений. Один тот факт, что здесь проживает самая многочисленная диаспора адыгов, уже говорит сам за себя. Именно поэтому у нас с вами сегодня есть уникальные возможности в полной мере использовать эти преимущества. И мы заинтересованы в пролонгации ранее достигнутых соглашений в экономике, образовательной и культурной сферах и в дальнейшем расширять сотрудничество", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества - огромный. В республике большие перспективы открывает вложение инвестиций в развитие сельского хозяйства, туристической отрасли, здравоохранения.

Адыгея готова предоставить инвестиционные площадки под строительство жилых комплексов, для проектов в сферах промышленности, туризма и сельского хозяйства. Наиболее комфортные условия для инвесторов предлагаются в парковых зонах. На сегодняшний день это три индустриальных парка и один туристско-рекреационный парк.

Перспективные проекты органы власти Адыгеи сопровождают в режиме "одного окна", предоставляют налоговые льготы, земельные участки. Адыгея обладает лучшими условиями для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки, имеет возможность привлечения в свою экономику широкого рынка сбыта.

Для предварительного знакомства с регионом и его инвестпотенциалом участникам форума был предложен фильм об Адыгее, а также знакомство с презентациями отраслевых министерств.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея и Стамбул договорились развивать деловые отношения

Представители Турецко-Российского делового совета проявили большой интерес к предложениям о сотрудничестве. В рамках формата B2B члены делегации Адыгеи ответили на волновавшие турецких бизнесменов вопросы. В результате переговоров состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО "Красногвардейский молочный завод" и турецкой компанией "Иннова Беддинг". Стороны договорились о продвижении молочной продукции завода Адыгеи на рынок Турции. Планируется, что первая поставка будет осуществлена через месяц.

В ходе бизнес-переговоров предприниматели Адыгеи и Турции выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в разных отраслях экономики. Бизнес-сообщество также приветствовало активизацию связей между нашими странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Мы планируем обеспечить поступательное развитие по всем ключевым направлениям развития региона. Наше сотрудничество с Турецкой Республикой во многом обеспечит выполнение поставленных целей и задач в общих интересах", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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