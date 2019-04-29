В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая

Температура воды в Черном море в районе Сочи сейчас плюс 11 градусов, в Крыму - плюс 10, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В районе Варны плюс 9,6 градуса. У берегов Италии и Греции вода прогрелась уже до 16 градусов. В Анталии - 18 градусов. Столько же у берегов Кипра. В Тель-Авиве на побережье Средиземного моря плюс 19 градусов. В Португалии плюс 14 градусов. В Барселоне вода плюс 15 градусов.

Самые теплые моря и океаны в Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме температура воды плюс 24 градуса. На юге Вьетнама до плюс 29 градусов. В Таиланде плюс 25-30 градусов.

Температура воды в Москве-реке плюс 8 градусов.

В целом в центре России, по словам Паршиной, после летнего тепла температура вернулась к климатической норме. В начале короткой рабочей недели на севере европейской территории 10-15 тепла, а на юге - до плюс 17 градусов. Осадки наиболее вероятны южнее Москвы, а севернее - без осадков за счет антициклона, который придет из полярных широт.

На севере европейской территории погода неустойчивая. В Ненецком округе еще возможен снег. Днем воздух максимально может прогреваться до плюс 5 градусов. В Вологодской области довольно прохладно - от 3 до 8 выше нуля.

В Архангельской области не выше плюс 5. В Мурманской области, наоборот, потепление до плюс 15 градусов.

В Московском регионе неделя начнется с прохладной погоды. Днем не выше плюс 11 градусов. 30 апреля без осадков. Ночью минус 4 - плюс 1 градус, днем плюс 10-15 градусов. И дальше прогнозируется потепление. Сильных осадков не ожидается.

На севере Приволжского округа плюс 2-7 градусов, а 30 апреля чуть выше - плюс 5-10 градусов. И дальше еще немного потеплеет. В среднем Поволжье дожди с грозами, до 13 тепла, а 30 апреля температура на пару градусов подрастет и будет без осадков.

На самом юге европейской территории - в Краснодарском крае, наконец, потеплеет - до 20-25 градусов. Уйдут заморозки, дожди могут быть местами.

Основные погодные события в начали недели будут разворачиваться на территории Сибири и Урала. Атмосферный фронт принесет похолодание. Например, в Омской области возможен мокрый снег. От Новосибирска до Алтая будут идти осадки с усилением ветра. На севере, в горной части Сибири, морозы могут усиливаться до минус 15 градусов.

В центральных и южных районах Красноярского края понижение температуры, дожди со снегом. В начале недели не более плюс 3- 8 градусов, но с 30 апреля начнется небольшое потепление.

На Ямале холодно - до минус 20 градусов. В Ханты-Мансийском округе, который южнее, до плюс 4 градусов.

Практически на всем Урале дневная температура ноль-плюс 5 градусов. Со снегом. Повышение температуры можно ждать только в начале мая.

А вот на юге Забайкалья уже бушуют природные пожары. Дожди не смогут потушить очаги возгорания, так как будет сильный ветер и довольно тепло- больше плюс 20 градусов. В Иркутской области тоже есть очаги возгорания. Там немного холоднее - до плюс 16 градусов.

Сегодня, 29 апреля, в 13:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда на тему: "Погода на майские праздники".